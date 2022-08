Amici, Andreas Muller contro ex partecipanti dei talent: “Ingrati e irrispettosi”

Andreas Muller, l’ex ballerino di Amici che ha vinto il programma nel 2017, si è sfogato in una storia su Instagram e ha puntato il dito contro i suoi colleghi ed ex concorrenti di talent. “Posso farvi una domanda mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno, coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”, ha scritto il ballerino. E ha proseguito: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”. Secondo molti, Muller faceva riferimento a qualche ex concorrente di Amici.

Il ballerino è fidanzato da diverso tempo con Veronica Peparini, ex insegnante di danza nel programma di Maria De Filippi. La coreografa, recentemente, ha dato l’addio al programma dopo dieci anni. Ha spiegato che lavorare ad Amici è stato un passaggio molto importante per lei ma senza aggiungere il perché di questa decisione.