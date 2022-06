Amber Heard non può pagare i 10 milioni di risarcimento a Johnny Depp

Non si placano le polemiche e gli scontri tra Amber Heard e Johnny Depp dopo la sentenza che ha visto la donna condannata a un cospicuo risarcimento. L’attrice di “Aquaman” dovrà pagare poco più di 10 milioni di dollari. “Avevamo una montagna di prove che sono state soppresse”, ha detto l’avvocatessa dell’attrice, Elaine Bredehoft , intervistata sulla Nbc nel day after del verdetto. “Amber non ha i soldi” per pagare l’enorme risarcimento a cui l’hanno condannata i giurati di Fairfax.

Secondo l’avvocatessa della Heard nel corso del processo “sono state ammesse cose che non avrebbero dovuto esserlo e questo ha confuso la giuria. Mentre il team di Johnny è riuscito a sopprimere una montagna di prove”, tra cui quelle emerse nel processo contro il Sun del 2020 a Londra. In quella causa vinse il tabloid che aveva definito Depp “uno che picchia le donne”.

Amber è stata demonizzata dagli avvocati di Johnny e sui social media”, ha detto la Bredehoft, lamentando una sconfitta del movimento #MeToo. Stavolta la giuria ha stabilito che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda, ma Depp ha ottenuto molto di più. Ora gli avvocati gongolano contando le parcelle milionarie che i due dovranno pagare, oltre ai danni stabiliti dalla corte: 10,35 per Amber, 2 milioni per Johnny.