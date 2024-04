Amadeus rompe il silenzio dopo le voci di addio alla Rai: “Relax, take it easy”

Amadeus rompe il silenzio dopo le voci di addio alla Rai

Amadeus torna sui social dopo alcuni giorni di silenzio in cui non si è fatto altro che parlare del suo probabile addio alla Rai e dell’approdo a Discovery.

Il conduttore, nella giornata di domenica 14 aprile, ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram che è sembrato un messaggio neanche troppo velato.

Nell’immagine, infatti, Amadeus è ritratto seduto su una poltrona con il sole che filtra dalle finestre alle sue spalle. Il conduttore appare sorridente e piuttosto rilassato.

Non a caso come sottofondo musicale c’è il brano di Milka Relax, Take it Easy, la cui traduzione letterale è “rilassati, prendila come viene”.

Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere proprio oggi il giorno dell’annuncio del divorzio tra Amadeus e la Rai e dell’approdo del conduttore al canale di proprietà della Warner Bros.