Amadeus: “Passare dal 73 al 3% di share non è stato facile. Sanremo? Mi mancherà”

Amadeus: “Passare dal 73 al 3% di share non è stato facile”

Sanremo, il passaggio a Discovery, il primo Capodanno a casa dopo diversi anni: Amadeus si racconta insieme alla moglie Giovanna Civitillo tracciando un suo personale bilancio del 2024.

“Dopo anni passerò un Capodanno in tranquillità” dichiara il conduttore a Confidenze mentre la consorte aggiunge: “Sarà finalmente un Capodanno al caldo, per anni ci siamo scambiati gli auguri dietro le quinte del palco in piazza”.

Il presentatore parla anche del Festival di Sanremo che ha condotto per ben cinque edizioni consecutive: “Mentirei se dicessi che quelle emozioni non mi mancheranno”.

“Tutto quello che cerchi di fare bene è faticoso. Ma avere Fiorello sempre al mio fianco è stato fondamentale. Mi dava un forte senso di tranquillità” ha aggiunto Amadeus.

Il presentatore, poi, parla anche del suo passaggio al Nove: “Passare dal 73% di share con Sanremo al 3% di Chissà chi è in pochi mesi non è stato facile. Credo di avere stabilito un record. D’altronde io amo le sfide”.

Nel corso dell’intervista Amadeus parla anche del figlio Josè che gioca come portiere nell’under 16 dell’Udinese: “Conosce tutti i testi delle canzoni a memoria, è sveglio, conosce bene la musica contemporanea e gli ho insegnato a sentirsi libero di inseguire le sue passioni. Vedremo”.

La moglie Giovanna, invece, dichiara sul figlio: “Mi piacerebbe ma temo che gli direbbero che lavora perché è ‘figlio di’, come è successo a me. Mi hanno sempre messo l’etichetta di ‘moglie di Amadeus’ anche se quando ci siamo conosciuti lavoravo già in televisione da sei anni”.

E a proposito della moglie, conosciuta a L’Eredità, Amadeus confessa di essere stato molto geloso agli inizi della loro storia: “La guardavano tutti. Lo sono ancora, ma ora mi sento più tranquillo e sicuro. Allora ero un uomo di 40 anni, separato e con una bambina piccola”.