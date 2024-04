Amadeus a un passo dall’addio alla Rai: “Trattativa in stand by”

Amadeus sarebbe vicino all’addio alla Rai: si tratta di una notizia clamorosa, già anticipata settimane fa da Dagospia, che ora trova ulteriori conferme sempre dal sito di Roberto D’Agostino.

Le trattative tra la Rai e Amadeus per il rinnovo del contratto di quest’ultimo, in scadenza a fine giugno, sarebbero attualmente in stand by mentre il conduttore, così come già anticipato in precedenza, sarebbe tentato da Discovery.

Come scrive Dagospia il problema, in realtà, non sarebbe di natura economica: “Una parte dell’azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti ma il problema non sarebbe di natura economico. Lo escludono da più parti. Cosa allontana allora la firma? Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?”.