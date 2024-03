Carlo Conti verso Sanremo e Amadeus tentato da X Factor su Discovery: le indiscrezioni di Dagospia

Discovery punta a ottenere i diritti sul talent show X Factor e ad affidare il programma ad Amadeus, mentre il nome in pole position per sostituire “Ama” alla direzione artistica del Festival di Sanremo è quello di Carlo Conti. A riportare la duplice indiscrezione è Dagospia.

Secondo quanto trapela, Amadeus dovrebbe decidere il suo futuro entro il 30 marzo. Sul tavolo del conduttore ci sono almeno tre offerte: oltre alla Rai, che gli ha proposto un rinnovo del contratto a nuove condizioni, ci sono in ballo le proposte di Discovery e Mediaset.

Il network statunitense – che alla tv di Stato ha già strappato un altro pezzo da novanta come Fabio Fazio – sarebbe pronto a consegnare ad Amadeus la conduzione di un game show pre-serale più alcune prime serate. Ma non solo: Discovery – scrive Dagospia – vorrebbe rilevare i diritti del format X Factor, il cui contratto con Sky andrà in scadenza tra un anno, per rilanciare il talent show “con un progetto musicale in grande stile a guida Amadeus”: l’ipotesi sarebbe quella di “creare una mini-Sanremo”.

Sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino nelle scorse settimane aveva rivelato il piano di Pier Silvio Berlusconi per portare il conduttore a Mediaset. Un piano con vista su Sanremo: la convenzione tra il Festival e la Rai scadrà anch’essa nel 2025 e l’amministratore delegato del Biscione sogna di portare la kermesse sulle reti della famiglia Berlusconi, offrendo ovviamente la conduzione ad Amadeus.

Quanto alla Rai, il quotidiano La Stampa oggi riferisce che Viale Mazzini – dopo aver incassato il definitivo “no” del conduttore a fare un’altra edizione di Sanremo – avrebbe offerto ad Amadeus “la guida di una struttura creativa per far nascere l’intrattenimento nuovo, digitale e radiofonico, poi a disposizione dei canali generalisti”.

Ora la palla passa al presentatore. Intanto, a proposito del Festival, Dagospia riferisce che il nome “più che in pole position” per l’edizione 2025 “è Carlo Conti, che ha dalla sua il vantaggio di ricoprire sia il ruolo di conduttore che quello di direttore artistico”.