Super offerta di Discovery ad Amadeus. E Fiorello conferma: “Pier Silvio Berlusconi lo vuole a Mediaset”

Non solo Mediaset. Anche Discovery vuole strappare Amadeus alla Rai. Lo rivela oggi il quotidiano Repubblica, secondo cui il conduttore ha già informato i vertici di Viale Mazzini dell’offerta ricevuta.

Il contratto di Amadeus con la tv di Stato scade il prossimo 30 giugno e Discovery gli avrebbe già presentato in via informale un’offerta molto ricca. Per il network statunitense di proprietà della Warner Bros sarebbe un altro colpo, dopo essersi assicurata pochi mesi fa un altro pezzo da novanta del piccolo schermo come Fabio Fazio.

Ora bisognerà vedere se la Rai intenderà pareggiare la proposta o se lascerà alla concorrenza “mister 30 milioni”, così come è stato soprannominato Amadeus in virtù dei super introiti pubblicitari assicurati ogni anno alla tv pubblica dai cinque Festival di Sanremo che ha diretto.

Ma Viale Mazzini deve guardarsi le spalle anche dalle avance di Piero Silvio Berlusconi: come anticipato da Dagospia, l’amministratore delegato di Mediaset punta a ingaggiare Amadeus per poi lanciare l’assalto – che avrebbe del clamoroso – al Festival. La convenzione tra la Rai e il Comune di Sanremo scadrà nel 2025 e Berlusconi sogna di portarlo sulle reti del Biscione presentando una super offerta all’amministrazione ligure.

La pista che porta ad Amadeus, intanto, è stato confermata dalla storica spalla del conduttore, Fiorello, che ieri nel corso di Viva Rai 2 ha confermato pubblicamente: “C’è un interesse di Piersilvio Berlusconi e di Mediaset per Amadeus. Ora io posso ufficializzare la cosa, è vero”.

In caso di addio, il timore in casa Rai è che il conduttore possa portare con sé i prodotti di Banijai Italia, la casa di produzione di programmi di successo come Affari Tuoi e I soliti ignoti.