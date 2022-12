Alessia Marcuzzi mostra le gambe “storte”: “I nostri difetti ci rendono uniche” | VIDEO

Sul palco del “Bulli Stop” insieme a Katia Follesa e Claudia Gerini, Alessia Marcuzzi mostra quello che reputa un “difetto estetico” delle sue gambe per promuovere un messaggio di body positivity.

“Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune”, dice mentre unisce i piedi facendo vedere come le sue gambe siano “storte”. “Non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri”, ha detto, spiegando che a scuola le dicevano che sotto le sue gambe ci sarebbe “passato un treno”.

“Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto. Era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna”, ha aggiunto.

Un siparietto “per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri”.

Katia Follesa in un momento di ilarità le è passata tra le gambe gattonando: “Ci passa una testa!”. L’evento che ha ospitato Marcuzzi e gli altri vip era uno spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, presso l’Auditorium Conciliazione a Roma.