Nel corso della puntata di martedì di Stasera c’è Cattelan sono stati ospiti i Santi Francesi. Il duo piemontese formato da Alessandro De Santis e Mario Francese è stato tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano L’amore in bocca. Il conduttore, tra le varie cose, ha chiesto ad Alessandro, il cantante, come mai non avesse Instagram.

“A volte, ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi. Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estatica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico “Raga io sto cantando, sono qua per cantare”. La mia scelta di disiscrivermi da Instagram viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa”, ha risposto l’artista, fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis.

“È una questione di mia salute mentale, non sono molto bravo a gestire la sensazione che mi lasciano addosso i social, di gara e confronto costante. Quindi, poco prima di Sanremo Giovani, ho tolto i social della mia vita. Quando li hai, ci passi troppo tempo senza accorgertene”, aveva dichiarato il cantante in un’intervista avvenuta durante i giorni del Festival.

Il cantante dei Santi Francesi si è presentato nella trasmissione di Rai 2 con un gesso al braccio, causato da un piccolo incidente domestico: “Sono caduto a casa come un cretino. Volevo inventarmi una scusa bella ma, poi, ho iniziato a raccontare che ero caduto in casa e tutti mi dicevano “No, devi raccontare qualcosa” ma ormai non posso più farlo. Stavo andando a letto e sono inciampato sul tappeto”, ha detto da Cattelan.