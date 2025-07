Profondamente cattolico e praticante, Alessandro Greco ha deciso di compiere una scelta che oggi per molti può apparire fuori dai tempi, ma dettata da una grande fede. Il presentatore tv ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di vivere nella castità da quattro anni il rapporto che lo lega alla moglie Beatrice Bocci. La coppia ha due figli: Alessandra, nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo.

“Sul web ci si ferma ai titoli che non possono spiegare quello che in realtà è il frutto del nostro cammino di fede – racconta Alessandro Greco – È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in Chiesa, come è successo nel 2014, dopo che ci eravamo uniti civilmente nel 2008. Noi abbiamo accolto la castità dopo anni di relazione e due figli così che i sacerdoti potessero offrirci i sacramenti, che sono il livello massimo di unione con Dio. Nessuno ci ha prescritto di farlo, non ci hanno dato una ricetta con scritto di rimanere casti. È stata una nostra libera scelta”, aggiunge il volto di Uno Mattina Estate.

Greco ha parlato anche degli insulti ricevuti a causa del suo peso: “Oggi lo chiamerebbero body shaming. A un certo punto è stato detto anche che non ero più presentabile, che ero sfatto. Faceva male. La verità è che devo stare attento, perché sono cintura nera di enogastronomia e quindi, se esagero, poi devo anche espiare, cosa che ora faccio”.