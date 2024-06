Alessandro Greco scherza con Domenico Marocchi: “Come sta andando lo sbarco in Lombardia?” | VIDEO

Alessandro Greco scherza con Domenico Marocchi

Non è passato inosservata neanche in Rai la gaffe del giornalista Domenico Marocchi che, nel corso di Unomattina, parlando dell’anniversario del D-Day aveva parlato dello “sbarco in Lombardia”.

“Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno, 150 mila uomini sbarcarono in Lombardia” ha affermato il giornalista parlando dell’anniversario del D-Day, che ovviamente si svolse in Normandia.

Lo stesso conduttore di Unomattina, Alessandro Greco, ha successivamente scherzato sul lapsus di Marocchi affermando: “Volevo sapere da Domenico Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia”.

Il giornalista, quindi, ne ha approfittato per chiedere scusa: “Come dicono i giovani di oggi abbiamo sfamato, abbiamo madrato. C’è stata una piccola gaffe, un lapsus, invece che sbarco in Normandia è uscito Lombardia. Arrivano battute di ogni tipo sui social, si stanno muovendo. Ora vi faccio vedere lo sbarco in Lombardia, all’idroscalo. La foto mi è arrivata sul tablet. Ora penserete ‘è fatto apposta’, ma la playlist di oggi ci porta al 6 giugno del ’72, siamo in Lombardia, quel giorno a Milano c’era già la movida molesta. Questa è una notizia di quel giorno, contro il flagello estivo del rumore. Iniziarono le prime multe contro l’inquinamento fonico”.