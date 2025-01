Alessandro Di Battista scrive a Vasco Rossi: “Prendi posizione su Gaza”

Alessandro Di Battista scrive a Vasco Rossi per invitarlo a prendere posizione su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza con il rocker che risponde a stretto giro all’ex parlamentare del M5S.

L’attivista, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera aperta indirizzata al rocker di Zocca nella cui didascalia c’è scritto: “Con stima e speranza. Aiutatemi a farla girare, come tanti di voi non dormo la notte”.

“Caro Vasco Rossi, è passato oltre un anno dall’inizio della carneficina a Gaza – scrive Alessandro Di Battista – Ogni giorno nuove stragi, ogni giorno decine di bambini fatti a pezzi. Tutto questo non avviene in un altro pianeta o in un’altra galassia. Avviene ora su una sponda del nostro stesso mare, a poche centinaia di km di distanza in linea d’aria dall’Italia”.

L’ex parlamentare 5 Stelle continua: “Mi sembra di vivere in un mondo distopico, in una gigantesca matrix dove moltissimi cittadini/consumatori (anche di notizie) vivono in balia di diktat altrui. Pensa, anche i social media, un tempo luoghi certamente più liberi di molti giornali, si sono trasformati in centri di potere e controllo. Non lo dico io, non lo dicono i complottisti. Lo dice la Bbc. La Bbc ha pubblicato un’inchiesta secondo la quale Meta è intervenuta sugli algoritmi per limitare le notizie provenienti dai territori palestinesi. In pratica hanno silenziato la voce degli oppressi. Sì, oppressi”.

Di Battista, quindi, si rivolge direttamente al Blasco: “Te lo chiedo con il cuore. Prendi posizione ora contro il genocidio in atto. Cosa c’è di più importante al mondo che prendere posizione contro un genocidio, contro, dunque, un deliberato tentativo di annientamento totale o parziale di un intero gruppo etnico? Il rocker che vanta il primato del concerto con il numero maggiore di spettatori paganti al mondo (peccato non esserci stato). Hai la forza per prendere posizione Vasco. Ti lascio con qualche parola ascoltata da qualche parte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Di Battista (@aledibattista)

Poco dopo è arrivata la replica di Vasco Rossi. Il rocker, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Caro Alessandro, ti ringrazio per le belle parole e come te non posso rimanere indifferente di fronte a questa terribile tragedia. Sono contro tutte le guerre, contro ogni discriminazione, ingiustizia, razzismo, violenza. L’ho sempre detto, cantato, e continuerò a farlo liberamente. Ti abbraccio!”. Il messaggio di Vasco Rossi, quindi, si conclude con un “stop the genocide” (stop al genocidio ndr).