Al Bano, uno dei cantanti italiani più amati di sempre, compie 80 anni. Per l’occasione l’artista di Cellino San Marco si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Le cose con la sua compagna Loredana Lecciso vanno alla grande, anche sotto le coperte: “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”.

Il suo sogno? “Uno, grande, si è già realizzato: una nuova cantina vinicola, la terza. Quanto è bella! E ora voglio passare a produrre da un milione e 600 mila bottiglie l’anno a cinque milioni”. Quale regalo vorrebbe ricevere per questo compleanno? “Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”.

Nei suoi sogni da poter realizzare c’è anche un ritorno da protagonista a Sanremo 2024. “Sono affetto di sanremite acuta”, scherza Al Bano, che afferma di avere un conto aperto con il Festival. “Non dimenticherò mai l’edizione del 2017 durante la quale la giuria di qualità ha sparato a zero contro Di rose e di spine, che ho scritto insieme al gigante Maurizio Fabrizio. Sono stato cacciato via come fossi l’ultimo cane rognoso sulla Terra, un’offesa su cui non posso passare sopra”.

Infine un giudizio sulla premier Meloni: “Non la conosco personalmente, però da quello che ho visto in televisione è una di carattere, di polso, diretta. Ho letto la sua storia: crescere senza il padre deve essere stato un trauma”.