Una spettatrice ha avuto un malore durante un concerto di Al Bano con il cantante che prima ha tentato di “rianimare” la donna con una serie di acuti per poi insultarla facendo una battuta sul suo peso. La vicenda è diventata virale sui social per via di un video che immortala la scena. La signora, infatti, è svenuta nel corso del live con il cantante che ha interrotto il concerto. “Ho capito perché è caduta perché non c’è Fausto Leali” ha ironizzato Al Bano che poi ha iniziato a fare una serie di acuti per “risvegliare” la signora. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!” ha urlato l’interprete.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla

Il problema è quello che avvenuto e che è stato raccontato dalla figlia della signora. Mentre la donna veniva soccorsa dai paramedici, infatti, il cantante ha affermato dal palco: “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo”. Poco dopo Al Bano ha aggiunto: “Ti vogliamo bene”. Un’affermazione che ha subito generato diverse polemiche sui social con gli utenti che hanno criticato l’interprete per aver fatto una battuta sulla forma fisica della signora.