Da Fedez e Rosa Chemical fino alla Ferragni, l’Agcom aprirà un’istruttoria contro la Rai per i fatti di Sanremo

L’Agcom aprirà un’istruttoria contro la Rai per i fatti di Sanremo

Probabilmente hanno raggiunto l’obiettivo. In ogni caso l’hype intorno a Chiara Ferragni e Fedez continua a essere altissimo. In particolare, in relazione ai fatti di Sanremo, dal bacio tra il rapper e Rosa Chemical al lancio del profilo Instagram di Amadeus da parte della regina dei social direttamente dal palco dell’Ariston.

Ora, si aggiunge la possibilità che l’Agcomn possa aprire un’istruttoria nei confronti della Rai. Le contestazioni in fase di analisi e discusse ieri dal consiglio sono due.

Stando a uanto riporta Il Messaggero, si tratta da un lato della violazione delle norme a difesa dei minori, in riferimento alla simulazione di un atto sessuale tra Fedez e Rosa Chemical e alla violenza di Blanco. La seconda contestazione riguarda invece la pubblicità occulta essa in atto da Chiara Ferragni attraverso l’uso di Instragram durante la diretta in mondovisione.

Il capo della Rai, accusato di aver omesso i controlli necessatri, rischia una multa altissima, fino a 600 mila euro per l’esibizione messa in scena da Rosa Chemical e fino a 300 mila per gli atteggiamenti della Ferragni. Tuttavia, stando al regolamento, la Rai può chiedere i soldi a chi ha commesso il fatto.