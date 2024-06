Adele interrompe il concerto per un commento omofobo di un fan: “Sei ridicolo”

Adele ha rimproverato uno spettatore di un suo concerto che aveva detto ad alta voce “il Pride fa schifo”. L’episodio è avvenuto sabato scorso e nelle scorse ore è diventato virale sui social un video in cui si vede l’artista rispondere per le rime al suo “fan”.

Non appena il pubblico ha capito cosa stesse succedendo, si è infatti armato di smartphone per fare un video alla risposta della cantante britannica: “Sei venuto al mio c***o di spettacolo per dire che il Pride fa schifo? Sei ridicolo”, le parole di Adele che ha quindi fermato il concerto per chiudere quella spiacevole parentesi aperta dallo spettatore. “Se non hai niente di carino da dire, allora stai zitto”. Parole accolte dagli applausi del pubblico del Caesars Palace’s Colosseum di Las Vegas.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

