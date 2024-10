Achille Lauro su X Factor: “Il tempo delle litigate in tv è finito, se ci sono momenti critici li risolviamo”

Achille Lauro su X Factor: “Il tempo delle litigate in tv è finito”

In occasione della presentazione del suo nuovo album, Ragazzi Madre – L’Iliade, Achille Lauro ha parlato anche della sua esperienza a X Factor, dove ricopre il ruolo di giudice, e del rapporto con i suoi colleghi.

Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha parlato del talent musicale come di un “un tavolo di amici” dove “si parla di musica”.

“Se si dovesse accendere qualche momento, credo sarà gestito nel rispetto degli altri: siamo persone intelligenti e risolte, non cerchiamo la rivincita a quel tavolo. Il tempo delle litigate in tv è finito” ha aggiunto Achille Lauro.

Ma come vedrebbero Achille Lauro i suoi colleghi se si dovesse presentare dall’altra parte del tavolo? Manuel Agnelli se lo immagini come con “uno dei suoi ‘ma da dove ca*** sei uscito?’ detto a metà fra positivo e negativo, non sai mai come leggerlo”.

Su Jake La Furia non ha dubbi: “Veniamo dalla stessa culla rap, credo che riconoscerebbe la penna e l’autorato”. Per quanto riguarda Paola Iezzi, invece, afferma: “Credo che riconoscerebbe il physique du rôle della popstar. Dice sempre che è colpita da quelli che può disegnare: io sono disegnabilissimo”.

Sul suo futuro, poi, il cantante dichiara: “Voglio essere la cosa più grande successa nella musica. E dopo essere passato da tutti i generi vorrei avere una band, vorrei essere come gli Oasis o i Radiohead. Cerco l’Olimpo della musica: non c’è nessuno come noi in Italia. L’ho capito dalle reazioni stupite dei produttori con cui ho lavorato in America”.