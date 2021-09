SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 5 SETTEMBRE 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – La maggioranza degli italiani è favorevole sia all’obbligo vaccinale che all’utilizzo del Green Pass: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati da Demos per il quotidiano La Repubblica.

Secondo l’istituto fondato da Ilvo Diamanti, la percentuale di coloro che si sono vaccinati o intendono farlo è accreditata all’84 per cento, oltre il doppio rispetto a maggio scorso, quando era poco sotto il 40%.

Contemporaneamente, invece, la quota di chi non si è vaccinato e non intende farlo si è pressoché dimezzata ed è poco sopra il 6 per cento crescendo “solamente fra i lavoratori autonomi e i disoccupati”.

“Lo stesso orientamento – rileva Diamanti – si osserva nei confronti dell’obbligo vaccinale, ritenuto necessario per tutti dal 64% dei cittadini e da un ulteriore 17% per le categorie più esposte. In primo luogo, gli operatori sanitari”.

Secondo l’analista politico, inoltre, anche il Green Pass registra un ampio consenso da parte degli italiani che “appare generalizzato e trasversale”.

“Totale, fra gli elettori del Pd. Ma larghissimo anche presso la base degli altri partiti. Condiviso da oltre l′80%, fra chi vota per il M5S e FI. E da tre quarti dei votanti di Lega e dei FdI. I due partiti che, peraltro, esprimono maggior distacco e dissenso verso l’uso di questo strumento”.

Vale a dire che “è la stessa geografia politica che caratterizza le opinioni di chi considera il Green Pass una limitazione alla libertà personale e, dunque, alla democrazia. Questo orientamento risulta maggiormente esteso fra gli elettori dei Fd’I e della Lega. Ma appare, comunque, ‘largamente minoritario’, anche tra di loro”.

