SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Dal giuramento di Mario Draghi escono vittoriosi solo i partiti più piccoli, mentre tutti i principali partiti italiani hanno registrato un calo dei consensi. Lo dicono gli ultimi sondaggi eseguiti da Swg per il Tg di La7 dopo il giuramento del nuovo esecutivo.

Crescono i partiti “piccoli”- Forza Italia raggiunge il 6,9% (+0,5), Azione di Carlo Calenda è data al 4,3 (+0,3), mentre +Europa ora è al 2,1% e i Verdi segnano un +0,1. Cresce anche Liberi e uguali, di nuovo a quota 4% (in aumento di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente).

I grandi partiti perdono consensi – Perde tanto la Lega, se si andasse a votare oggi il partito di Matteo Salvini prenderebbe il 23,5%. Un calo dello 0,5% prima del giuramento di Mario Draghi. Fratelli d’Italia perde terreno passa dal 16,5 al 16,2%. Il Movimento 5 stelle (-0,4), ora dato al 15,4%. Il Pd invece scende al 18,8 (-0,2%).

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

