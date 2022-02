Una degna sepoltura per Fido: scegliamo la bara valutando i tanti modelli in commercio

Perdere una persona cara è un dolore incommensurabile, ma lo è altrettanto dover superare la morte del proprio cane.

In entrambi i casi non si è pronti ad affrontare il dispiacere. Le emozioni sono forti e laceranti, ed è necessario riuscire ad accettarle, per essere in grado di affrontarle e poi tentare di elaborare il lutto.

Quando Fido ci lascia, ci viene a mancare un compagno che ci ha donato tanto amore, senza mai pretendere nulla in cambio.

Per ricambiarlo di tutto quello che ha fatto per noi, il desiderio più grande è quello di dargli una degna sepoltura, scegliendo di collocarlo in un feretro, per poi seppellirlo nella maniera più consona.

In commercio sono disponibili numerose bare per cani, fra le quali scegliere quella che potrà idealmente traghettarne l’animale nell’aldilà.

La scelta della bara per Fido

Per celebrare la memoria dell’amico a quattro zampe, è possibile scegliere la bara fra tutta una serie di modelli di ottima qualità, a partire dalle soluzioni in legno massello di abete, frutto di una lavorazione italiana al 100%. Si tratta di prodotti curati e rifiniti da mani esperte, nei minimi dettagli.

Diverse per forma e dimensione si possono scegliere in base ai gusti e alle esigenze. Si passa dalle linee semplici di soluzioni in legno grezzo, ma delicate ed eleganti, ai modelli di fascia media. Non mancano i modelli top con angoli lavorati, le soluzioni colorate con linee semplici e squadrate, personalizzate da scanalature che corrono tutto intorno per rendere il modello raffinato e di buon gusto. Si arriva poi ai modelli di bara di alta gamma, contraddistinti dalla lavorazione di qualità e dai dettagli importanti.

Cimitero o sepoltura in giardino

Una volta scelta la bara, che accompagnerà l’adorato cane verso nuovi lidi, si può valutare se tumularlo nel cimitero per animali più vicino, oppure in giardino in quello che era il suo angolo preferito, dove amava riposare all’ombra di un grande albero, oppure dove giocava. In entrambi i casi è necessario essere provvisti di regolare certificato di morte redatto dal veterinario.

In base alla riforma dei servizi funerari in alcune città è possibile seppellire il cane nello stesso loculo del padrone, o nella cappella di famiglia, considerando comunque di mantenere teche separate.

Chi dispone di un giardino di proprietà può addirittura scegliere di tumulare Fido in questo spazio, a patto che il cane non sia morto per una malattia infettiva.

Se il decesso è avvenuto per cause naturali, dopo aver ottenuto il certificato da parte del veterinario, si può procedere alla sepoltura nel proprio giardino privato.

Sulla tomba si può scegliere di piantare dei fiori, una pianta, oppure collocare una lapide in travertino, in granito o in pietra, dalle diverse forme, adornata da portafoto e portafiori, per rendere questo spazio un luogo speciale, dove potersi fermare a ricordare un caro amico.