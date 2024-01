Marco Ilardi e il successo nel Brand Marketing

Specializzato in brand marketing sui knowledge panel di Google alla scuola del massimo esperto mondiale Jason Barnard, Ilardi ha consolidato le sue competenze attraverso un percorso formativo di alto livello, culminato nel Master per il conseguimento del Professional Certificate in Brand Management, Brand Content e Premiumization presso la prestigiosa SDA Bocconi di Milano.

Il suo libro, “La Spunta Blu”, si pone come un manuale imprescindibile per chiunque ambisca a migliorare la propria reputazione digitale e la visibilità del proprio marchio. Attraverso un approccio pratico e dettagliato, Ilardi offre preziosi consigli su come ottenere un knowledge panel di Google, un elemento chiave per affermare la presenza online di un brand in maniera autorevole e verificata.

Il libro svela come la presenza di un knowledge panel possa non solo incrementare la percezione positiva di un brand ma anche le sue conversioni, offrendo una struttura informativa chiara e affidabile ai potenziali clienti. La metodologia proposta da Ilardi si distingue per l’utilizzo di tecniche SEO avanzate e dati strutturati, orientate all’ottimizzazione della presenza online senza ricorrere a scorciatoie come Wikipedia o Wikidata.

“La Spunta Blu” è dunque un viatico essenziale per marketer e professionisti del settore digitale, che mirano a elevare il posizionamento dei loro clienti nel panorama digitale. Ilardi, con il suo background eccezionale e la sua esperienza pratica, si rivela un mentore capace di guidare verso il successo nel complesso e dinamico mondo del brand marketing sui knowledge panel di Google.

Il libro può essere utile anche ai non addetti ai lavori essendo scritto in maniera piuttosto semplice, per chi quindi ha già un sito internet con un blog e vuole sapere come muoversi nell’universo digitale, anche alla luce delle ultime novità apportate dai motori di intelligenza artificiale e da Google SGE.

Questo libro rappresenta un’occasione unica per approfondire l’importanza di una gestione strategica della reputazione digitale, enfatizzando l’efficacia di un approccio etico e rispettoso delle linee guida dei motori di ricerca.

Per chi aspira a una visibilità online di spicco ed al miglioramento della propria brand reputation, “La Spunta Blu” di Marco Ilardi è una lettura che vi consigliamo.