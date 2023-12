Profumi per ambiente: in crescita la richiesta per i prodotti Culti

Negli ultimi anni, si è registrato un aumento delle richieste dei profumi per ambiente. Diffusori, spray e candele stanno toccando numeri di vendita in costante crescita, con un trend che promette di essere positivo anche nel prossimo futuro.

Secondo le stime di Fortune Business Insight, infatti, il mercato delle home fragrances aumenterà del 3,1% entro il 2027 a livello globale, raggiungendo un giro d’affari che toccherà quota 27,63 miliardi.

Per quanto riguarda nello specifico il nostro Paese, il panorama italiano è ricco di eccellenze che hanno legato il loro nome a quello delle essenze profumate per la casa. Ne costituisce un esempio Culti, storica azienda milanese attiva da oltre trent’anni nel settore che continua a essere protagonista sul mercato, con numeri in costante aumento.

Culti: brand di riferimento delle home fragrances

Forte di un successo sempre crescente, tramite cui si è imposto come uno dei punti di riferimento delle fragranze di alta gamma, Culti è presente sul mercato sia con il suo marchio che come partner per operatori e realtà imprenditoriali di fascia alta.

Nato dall’intuizione dell’home designer Alessandro Agrati all’inizio degli anni 90, Culti è divenuto nel tempo uno dei più noti produttori di fragranze di pregio, le quali si distinguono per l’utilizzo di materie prime raffinate e per le combinazioni aromatiche eleganti ma mai banali.

Per quanto riguarda i canali d’acquisto, al giorno d’oggi le proposte di Culti sono disponibili anche online, presso rivenditori ufficiali come 50 ml, dov’è possibile trovare un’ampia varietà di scelta: si spazia dai celebri diffusori di essenze per la casa, i profumi da vaporizzare, le candele e gli spray dedicati alla cura dei tessuti.

Alla scoperta delle essenze Culti dedicate alla casa

Culti oggi è un brand leader nella produzione di fragranze pensate per la casa e per la cura della persona che, fin dal suo esordio, è stato sinonimo di ricerca, di eleganza e di alta qualità delle materie prime.

Uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati è rappresentato dai diffusori di profumo per l’ambiente, i quali si contraddistinguono, oltre che per la bontà della profumazione, anche per la raffinatezza del packaging che li contiene.

Ne costituisce un esempio emblematico Aramara Stile, un diffusore dal sapore agrumato che fonde le piacevoli note dell’arancia amara con quelle più dolci del bergamotto e del cedro.

Tutti gli articoli Culti si contraddistinguono per la loro eleganza, la quale emerge sia nella combinazione dell’aroma, sia nei contenitori. I profumi per l’ambiente dotati di diffusore a bastoncini di midollino, ad esempio, si caratterizzano per la bottiglia di vetro satinato dotata di un tappo realizzato con legno di acero naturale.

Le fragranze sono versatili e in grado di adattarsi a gusti olfattivi diversi e a differenti stili: dai profumi più freschi, in cui predominano le note marine e agrumate, passando per i profumi sontuosi di ispirazione orientale, le proposte di Culti sono in grado di soddisfare ogni genere di preferenza.

Oltre ai profumi per la casa, un altro articolo molto apprezzato sono le candele, le quali vengono realizzate tutte con cera di alta qualità: ciò permette all’aroma di sprigionarsi in modo uniforme e di garantire che si sviluppi nell’ambiente un profumo intenso ed avvolgente.

Per chi ama le essenze legnose e dal carattere deciso, Culti ha creato Ebano, una candela che ha note di fresia, vetiver e patchouli racchiuse in un flacone di vetro dalle linee minimali e moderne.