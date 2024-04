Inlight design: facciamo il punto sulle ultime tendenze in fatto di illuminazione degli interni

Se fino a qualche tempo fa la luce indoor era considerata un’esigenza di tipo funzionale, oggi l’illuminazione d’interni assume un ruolo molto più esclusivo.

A dispetto del più recente passato, si tende infatti a considerare la luce in tutte le sue sfaccettature, esaltandone le capacità espressive e il ruolo che può avere nel ricreare la perfetta atmosfera.

Protagoniste delle più attuali tendenze in fatto di inlight design, le nuove soluzioni per l’illuminazione, che trasformano la luce in un elemento di arredo per ricreare un indoor dall’estetica superiore.

Lampade da interni: le nuove tendenze dell’inlight design tra funzionalità ed estetica

Le lampade per interni, concepite nell’ottica delle più moderne tendenze dell’inlight design, sono strutturate per scomporre la luce in tutti suoi elementi e restituirla all’ambiente in una nuova soluzione espressiva. Le soluzioni per l’illuminazione indoor permettono alla radiazione luminosa di dialogare con pareti e arredamenti, per dare all’interno una nuova dimensione estetica dal delicato equilibro espressivo.

Oggi si punta infatti a rimodulare la luce attraverso aspetti come la forma, l’intensità e la direzione, cercando di bilanciarli in modo sapiente, per valorizzare gli ambienti tramite una nuova idea di illuminazione. Un’attitudine che nasce dalla volontà di dare valore all’evoluzione della società, sempre più attenta alle nuove tendenze e al modo di vivere la dimensione abitativa.

Naturalmente, ad avere un ruolo molto importante è anche lo stile delle lampade da interni, che deve seguire rigorosi schemi di progettazione per accordarsi con l’ambiente di destinazione. Per indoor di design, la scelta è quindi quella di orientarsi su lampade dall’indiscusso valore espressivo, un incontro facilitato dalle migliori realtà online specializzate nel settore dell’illuminotecnica.

Dalle tendenze luce ai brand: le lampade che illuminano con stile

Una delle tendenze più rivoluzionarie, per quanto concerne le attuali scelte di illuminazione d’interni, è quella dei brand che plasmano materiali ispirati all’arte e alla natura per dare vita a lampade dalle linee suggestive.

Nascono così collezioni caratterizzate da un assetto a onde morbide e intrecciate, le cui forme leggere e vibranti fluttuano con la luce lo spazio per offrire una lampada d’arredo espressiva. Esclusive e contemporanee, queste soluzioni non sono solo lampade ma veri e propri pezzi d’autore, che esprimono tutta la loro eleganza proiettando la luce in una forma più esclusiva.

Naturalmente, come emerge anche su Animosi.it, lo spazio in cui design e qualità nell’illuminazione interni si incontrano, quando si parla di inlight design in cima alle tendenze ci sono soprattutto i brand italiani, che fra ricerca, nuove soluzioni e modelli iconici, sono famosi in tutto il mondo per la produzione di lampade dall’elevato valore estetico.

La tendenza è quella di reinterpretare la materia luce, da esaltare con lampade contemporanee d’alta classe caratterizzate da un fascino indiscusso. Ne sono un esempio le lampade da tavolo in marmo e acrilico, una serie di proposte di manifattura artigianale, con una pregiata base di marmo e un corpo in acrilico, che permette alla luce di filtrare delicatamente tramite forme dalla geometria contemporanea.

Tra i brand portatori di iconicità e innovazione, a emergere sono inoltre quelli che guardano al futuro puntando su riciclo e sostenibilità, con il proposito di selezionare forme, materiali e finiture per dare vita a lampade dal raffinato equilibrio espressivo.

In fatto di tendenze, a distinguersi, accanto alle correnti più contemporanee, c’è poi lo stile barocco, da preferire soprattutto nelle lampade da tavolo che trasformano la luce in una vera e propria soluzione d’arredo.

Ogni soluzione, naturalmente, nasce per illuminare ed emozionare, entrando in sinergia con gli individui e con l’ambiente circostante. Il tutto, attraverso lampade di design in cui la luce unisce l’estetica al comfort visivo, per stimolare l’impatto emotivo e mettersi al servizio delle persone.