Black Friday 2020, le offerte sui gioielli per lui e per lei

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, è il giorno del Black Friday, sconti importanti su tantissimi prodotti: dall’elettronica al vestiario; dallo sport ai profumi. In questo articolo abbiamo raccolto alcune interessanti offerte sui gioielli per lui e per lei che potrebbero fare al caso vostro. Ecco l’elenco:

Angelady Braccialetto Donna Infinito”Forever and Ever” Magnetico Bracciali Donna Gioielli Delle Compleanno Anniversario Regalo Cuore blu Braccialetto regolabile

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Susan Y Regalo di Natale Bracciali Donna, Oceano Sogno Bracciale Tennis Donna Gioielli, Cristalli di Swarovski, Meglio per Le Donne, con Elegante Scatola di Gioielli, Regali per Lei

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

FANCI Braccialetto Donna, Stella Eterna 1.45 Carati Zirconia di Swarovski, Argento 925 con Braccialetti da Donna, con Bracciale Estensibile 17-21 cm, Regali per Donna

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

B.Catcher orecchini in argento 925 sterlina a forma di fiocco di neve con zirconi cubici elenco puntato

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Collana B.Catcher Heart, collana pendente in argento, gioielli in argento sterling 925 per donna

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

B.Catcher collana in argento per donna gioielli in argento 925 e perla d’acqua dolce collane

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

Fossil FB-01 -Data a tre lancette con cinturino in acciaio inossidabile argento per uomo- FS5652

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

Cosa è

Quest’anno il “venerdì nero” degli sconti caratterizzato dalle offerte più convenienti cade il 27 novembre. Come ormai tanti sanno, il Black Friday non ha un giorno fisso ma tradizionalmente si colloca l’ultimo venerdì del mese di novembre. Chi vuole approfittare delle offerte esclusive del Black Friday 2020 deve quindi armarsi di pazienza e aspettare fine novembre: il Ringraziamento, festa molto polare negli Stati Uniti, cade infatti l’ultimo giovedì del mese e proprio a questo segue la giornata dedicata allo shopping senza limiti che da qualche anno è stato adottata anche in Italia.

TUTTE LE OFFERTE PER IL BLACK FRIDAY

