Black Friday 2020: quando è, data e come funziona

Quando è il Black Friday 2020? La data è sempre più vicina. Quest’anno il “venerdì nero” degli sconti caratterizzato dalle offerte più convenienti cadrà il 27 novembre. Come ormai tanti sanno, il Black Friday non ha un giorno fisso ma tradizionalmente si colloca l’ultimo venerdì del mese di novembre. Chi vuole approfittare delle offerte esclusive del Black Friday 2020 deve quindi armarsi di pazienza e aspettare fine novembre: il Ringraziamento, festa molto polare negli Stati Uniti, cade infatti l’ultimo giovedì del mese e proprio a questo segue la giornata dedicata allo shopping senza limiti che da qualche anno è stato adottata anche in Italia.

Black Friday 2020: data, giorno e quanto dura

Il giorno del Black Friday, come abbiamo visto, quest’anno è previsto per il 27 novembre 2020 e durerà ufficialmente 24 ore, anche se negli ultimi anni si è consolidata la tradizione della cosiddetta Black Week, che apre e conclude gli sconti per l’intera settimana. Il tutto si conclude ufficialmente con il Cyber Monday, che quest’anno cade il 30 novembre.

Cosa è

Si tratta di un’usanza importata dagli Stati Uniti che si colloca tra il giorno del Ringraziamento e Natale. Ricorre ogni anno il venerdì successivo al giovedì durante il quale si celebra il “Thanksgiving Day” (il quarto giovedì di novembre) e sin dal 1932 apre ufficialmente la corsa ai regali natalizi. Il Black Friday (tradotto “venerdì nero”) non significa solo occasioni commerciali da non perdere ma anche interminabili code, in perfetto clima da corsa ai saldi. Code che si sono ridotte grazie all’avvento di siti come Amazon o Zalando che permettono l’acquisto di prodotti da smartphone, pc o tablet.

Per gli amanti della tecnologia la giornata da tenere d’occhio è soprattutto quella del lunedì successivo, chiamato molto appropriatamente Cyber Monday. La corsa all’affare, poco importa che non siano acquisti necessari e che a prezzo normale non avremmo mai pensato di comprare, fa bene soprattutto alle case dei rivenditori.

Negli ultimi anni gli acquisti in rete hanno registrato un aumento del 33,46 percento. In cima ai marchi che beneficiano maggiormente delle due giornate ci sono i colossi della tecnologia Apple e Samsung, ma anche la Nintendo e la Sony con le loro consolle. Ma è forse Amazon a dare la misura del fenomeno nel nostro paese: “Durante il Black Friday dello scorso anno abbiamo registrato una media di circa sette ordini al secondo”, ha dichiarato il direttore di Amazon Italia e Spagna. Mica male…

