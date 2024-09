Organizza il tuo prossimo viaggio con il Black Friday 2024

Il Black Friday è un evento annuale di shopping, che si celebra tradizionalmente il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento e che segna l’inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio. È un giorno in cui negozi (fisici e online) offrono sconti significativi su vari prodotti e servizi, rendendolo un momento ideale per fare acquisti, grazie alle offerte incredibili.

Ebbene, il Black Friday 2024 è ormai alle porte: l’ormai classico appuntamento con il venerdì nero è fissato tra due mesi esatti e, nello specifico, la data che gli amanti delle offerte e dello shopping avranno sicuramente già cerchiato in rosso sul calendario è quella del 29 Novembre.

Ma quanto dura il Black Friday?

Da tradizione, il Black Friday dovrebbe durare solamente ventiquattro ore, come del resto indicherebbe il nome. Tuttavia, ormai la pressoché totalità di negozi, siti e piattaforme agiscono autonomamente, sfruttando l’onda lunga dell’entusiasmo dei propri clienti e allungando quindi i tempi degli sconti, dando vite alla cosiddetta Settimana del Black Friday (chiamata comunemente non a caso “Black Week”), che generalmente si conclude con l’avvento del successivo “Cyber Monday”.

Perché non sfruttare il Black Friday per organizzare un viaggio?

Com’è risaputo, il Black Friday è principalmente noto per le offerte nei campi della tecnologia e dell’abbigliamento, ma ormai non è più solo questo.

Con l’incremento esponenziale del turismo e delle persone che fanno dei viaggi non più un mero hobby estivo, ma una vera e propria vocazione, anche le scontistiche sui pacchetti volo+hotel, oppure sulle crociere sul Mediterraneo, sono state sdoganate e sono fra le più cercate e richieste.

Inoltre, anche quest’anno, il mese di dicembre si presterà benevolmente all’organizzazione dei viaggi per le vacanze natalizie e/o di Capodanno. Se è infatti vero che il Natale è una festività da passare tradizionalmente in famiglia, il fatto che i tre giorni festivi coincidenti cadranno in mezzo alla settimana potrebbero indurre i più a cominciare a pianificare una vacanza in quel periodo, oppure per sfruttare a pieno il ponte dell’Immacolata, l’otto dicembre.

Ebbene, come tutti sapranno, in occasione del Black Friday le compagnie aeree venderanno biglietti a tariffe scontate e a prezzi iper-convenienti, rispetto alla media standard. Non solo, si possono anche trovare offerte per alloggi, b&b e hotel con tariffe fino al 35% di sconto.

In particolare, con le offerte di siti come Voyage Privé, è possibile prenotare voli e hotel con offerte fino all’80% e una vasta gamma di possibilità, che variano dagli Stati Uniti, con soluzioni come New York, oppure la California o la West Coast, fino alla Grecia, la Spagna, il Marocco, e molti altri Paesi ancora.

Considerando i costi che generalmente richiedono viaggi del genere, il Black Friday rimane pertanto un’ottima opportunità per risparmiare tantissimo sulle vostre prossime vacanze.