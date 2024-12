Cataloghi: tipologie, costi e utilizzi

Il catalogo è un opuscolo rilegato che contiene informazioni su un’azienda o un prodotto, ed è destinato sia ai consumatori che agli altri stakeholder, come i fornitori e i partner commerciali. Il catalogo è uno strumento di marketing utilizzato in numerosi settori, dagli eventi alla moda. Vediamo quali sono le tipologie di catalogo disponibili, dove si acquista e come si può distribuire.

Cataloghi online, formati e distribuzione

Il catalogo è una sorta di libro da sfogliare, che può contenere sia immagini che testo, destinato ai potenziali clienti e non solo. Il formato può cambiare a seconda delle preferenze, dalla brossura al tipo di stampa, dalle dimensioni al numero di pagine. Ci sono cataloghi a spirale metallica, con la copertina rigida o in formato A5, A6 o A4; cataloghi con carta lucida, opaca, riciclata oppure riscrivibile, ideale per prendere appunti durante congressi o corsi di formazione.

Il numero di pagine varia e può andare da otto a duecento. Chi necessita di qualcosa di più leggero e facile da distribuire può optare per un formato completamente diverso, come le brochure, i dépliant e i pieghevoli, che consistono in un unico foglio ripiegato in modo da ricavare diverse pagine. Naturalmente, ogni settore e ogni azienda ha le proprie esigenze. Le possibilità sono praticamente infinite e ciascuna compagnia può realizzare il catalogo che più si adatta al proprio brand.

Dove ordinare un catalogo online? Il modo migliore per ottenere un catalogo di qualità in breve tempo è ordinarlo online. Su Helloprint si può richiedere facilmente la stampa cataloghi online, selezionando il formato e inserendo il contenuto. I cataloghi verranno poi inviati direttamente all’indirizzo indicato.

Il catalogo può essere abbinato ad altri strumenti di marketing di tipo cartaceo, come i volantini, anche detti flyer. Per chi desidera volantini stampa Helloprint offre il medesimo servizio, e consente di ordinare un gran numero di unità dotate di grafica personalizzata. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, e il costo unitario cambia a seconda del numero di volantino o cataloghi ordinati, e della tipologia di formato prescelta. Su Helloprint sono disponibili guide per creare il proprio design.

Come si può distribuire un catalogo? Il catalogo può essere offerto in sede ai clienti e ai potenziali clienti in visita; può essere distribuito durante gli eventi, consegnato come omaggio insieme alla merce acquistata oppure inviato direttamente a casa ai clienti più affezionati, come se fosse una newsletter.