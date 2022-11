Black Friday 2022: quando inizia, quanto dura, offerte, date, cos’è, Amazon, Unieuro, Zara, Euronics, Zalando, Apple, Mediaworld

Il Black Friday 2022 è arrivato: il venerdì nero per gli acquisti con le migliori offerte è oggi, 25 novembre. Tante le occasioni per risparmiare con sconti super, in particolare in grandi catene e negozi come Amazon, Unieuro, Zara, Euronics, Zalando, Apple, Mediaworld e Trony. Ma ormai è un’occasione per tante piccole realtà e negozi, che sperano così di attirare clienti, con le festività natalizie ormai alle porte. Ma quali sono le migliori offerte del Black Friday 2022? Quando inizia e quanto dura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando inizia: le date

Come da tradizione, il Black Friday si tiene il quarto venerdì di novembre, ossia il giorno successivo alla celebre festa americana del Giorno del Ringraziamento. Difatti, quella del venerdì nero è una ricorrenza che ha origine proprio in America, ma che ormai è popolarissima in tutto il mondo. Per l’esattezza, la data del Black Friday 2022 è oggi, venerdì 25 novembre 2022. C’è da dire però che molte catene come Amazon hanno iniziato gli sconti già da giorni, con la settimana del Black Friday, per attirare ancora di più i clienti e anticipare la concorrenza. Non dimenticatevi poi un’altra importante ricorrenza, quella del Cyber Monday, che si celebra il lunedì che segue al venerdì nero, quindi in questo caso lunedì 28 novembre 2022, ed è una giornata dedicata a sconti in campo di elettronica.

Black Friday 2022: quanto dura

Ma quanto dura il Black Friday? Tradizione vuole che duri solamente ventiquattro ore (ossia le 24 ore successive al Giorno del Ringraziamento), ma ormai sono tantissimi i negozi e le piattaforme che agiscono autonomamente e allungano i tempi degli sconti, dando vite alla cosiddetta Settimana Black Friday 2022. Altri, invece, prolungano semplicemente fino al lunedì successivo, ossia quello del Cyber Monday. Insomma, è buona norma iniziare a dare un’occhiata alle offerte già nei giorni precedenti.

Amazon

Come detto, tutti i grandi negozi e catene hanno già da qualche giorno avviato importanti offerte per il Black Friday 2022. Basta andare sui siti di Mediaworld, Euronics e Unieuro o del numero uno dell’e-commerce Amazon per trovare sconti di ogni tipo e su prodotti di vario genere. Ma anche in giro nei negozi delle nostre città saremo attratti dalle vetrine con sconti per il Black Friday 2022. Amazon ha deciso di far cominciare le promozioni il 18 novembre e di farle terminare il 28 novembre 2022, ossia proprio il giorno del Cyber Monday. Una vera e propria Settimana del Black Friday, quindi, con tantissima merce scontata e comodamente acquistabile da casa. In questo caso, le offerte nella Settimana del Black Friday possono arrivare fino ad un 50% di sconto.