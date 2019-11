Amazon Black Friday 2019: le offerte sul popolare sito di shopping

AMAZON BLACK FRIDAY 2019 – Finalmente il Black Friday. Dalle ore 00,01 di oggi, 22 novembre 2019, fino alle 23,59 del 29 novembre 2019 su Amazon va in scena la settimana del Black Friday, tantissime offerte su tantissimi prodotti. Ma non solo: offerte analoghe andranno in scena anche durante il Cyber Monday Weekend, dalle 00,01 di sabato 30 novembre alle 23,59 di lunedì 2 dicembre.

Ma quali offerte sono previste? Su quali prodotti? Vediamolo insieme. Saranno disponibili grandi offerte su una vasta gamma di dispositivi Amazon, tra cui Echo Show 5 a 49,99 euro (invece di 89,99 euro), Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 24,99 euro (invece di 39,99 euro), tablet Fire HD 8 a 69,99 euro (invece di 99,99 euro) e Kindle Paperwhite a 99,99 euro (invece di 129,99 euro).

Amazon.it renderà disponibili grandi offerte su migliaia di prodotti indispensabili: dai più recenti prodotti di elettronica di consumo ai dispositivi Amazon, dai giocattoli ai prodotti di bellezza più desiderati, passando per cibo e bevande, fashion, arredamento per la casa e regali per tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici.

TUTTE LE OFFERTE PER IL BLACK FRIDAY

Sarà possibile, inoltre, monitorare le migliaia di Offerte Lampo – prodotti scontati disponibili in quantità limitate per un breve periodo di tempo – con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti.

Altre incredibili offerte disponibili durante il Black Friday su Amazon.it includono:

Prime Now: i nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50 per cento grazie a offerte giornaliere dal 22 novembre al 2 dicembre.

Amazon Music Unlimited: per un periodo di tempo limitato, i nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited (si applicano limitazioni) hanno a disposizione la migliore offerta per le feste mai vista nella storia di Amazon Music: quattro mesi a soli 0,99 euro, per godersi l’accesso illimitato a oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità.

Audible: i nuovi iscritti possono utilizzare gratuitamente il servizio Audible per 30 giorni e, se restano iscritti al servizio al termine del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, ricevere un buono regalo da 10 euro da utilizzare su Amazon.it (offerta soggetta a termini e condizioni).

Amazon Fashion: è possibile risparmiare fino al 40 per cento sull’esclusiva collezione CARE OF by Puma, fino al 30 per cento sui marchi denim, fino al 50 per cento su una selezione di bagagli tra cui Samsonite ed Eastpak, fino al 25 per cento su scarpe da ginnastica tra cui Adidas, Puma e Vans, fino al 30 per cento su Swarovski e fino al 40 per cento su orologi tra cui Olivia Burton e Fossil.

Amazon Pantry: è possibile risparmiare fino al 40 per cento sulla spesa con Amazon Pantry

Kindle Unlimited: i nuovi iscritti al servizio Kindle Unlimited (si applicano limitazioni) possono usufruire di un periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

È possibile risparmiare fino al 20 per cento su tutti i prodotti AmazonBasics e fino al 20 per cento sull’arredamento Alkove e Movian a marchio Amazon.

È possibile risparmiare fino al 25 per cento di sconto sui prodotti essenziali dei marchi Amazon per la vita quotidiana, tra i quali i marchi Happy Belly, Mama Bear e i prodotti per la casa Presto!

Anteprima offerte Black Friday su Amazon

Le offerte elencate di seguito, e molte altre, saranno disponibili in varie date e orari nei giorni che precedono il Black Friday, dal 22 novembre, fino ad esaurimento scorte, su amazon.it/blackfriday, sull’app Amazon.

Dispositivi Amazon

Amazon Echo (3ª generazione) a 64,99 euro (invece di 79,99 euro)

Echo Show 189,99 euro (invece di 229,99 euro)

Echo Show 5 a 49,99 euro (invece di 89,99 euro)

Echo Flex a 19,99 euro (invece di 29,99 euro)

Kindle Paperwhite a 99,99 euro (invece di 129,99 euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 24,99 euro (invece di 39,99 euro)

Tablet Fire HD 8 a 69,99 euro (invece di 99,99 euro)

Marchi Amazon

fino al 20 per cento sull’arredamento Alkove e Movian

fino al 25 per cento sui prodotti essenziali dei marchi Amazon per la vita quotidiana, tra i quali tutta la linea di articoli Happy Belly

fino al 25 per cento sui prodotti per la pulizia della casa Presto!

Fino al 25 per cento sui prodotti per la cura del bebè Mama Bear

Fino al 20 per cento di sconto su accessori auto di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su accessori informatici di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su accessori per smartphone e fotocamere di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per la cucina di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti da viaggio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per l’ufficio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per animali domestici di AmazonBasics

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti sportivi e per l’aria aperta di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto sulla biancheria per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25 per cento di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25 per cento di sconto su prodotti per la casa e lifestyle di AmazonBasics e altre marche

Moda e valigeria

Fino al 30 per cento di sconto sui jeans: Wrangler, Lee e Replay

Fino al 30 per cento di sconto su Esprit

Fino al 45 per cento di sconto su Eastpack

Fino al 40 per cento su abbigliamento e scarpe CARE OF by PUMA

Fino al 40 per cento sulle scarpe find.

Sconto del 25 per cento su abbigliamento da neve per bambini

Fino al 25 per cento sulla maglieria dei marchi Amazon Moda

Fino al 30 per cento di sconto su vestiti informali dei marchi Amazon Moda

Fino al 40 per cento su abbigliamento sportivo dei marchi Amazon Moda

Fino al 20 per cento su Berydale Parka

Fino al 40 per cento su moda per occasioni speciali donna dei nostri marchi Amazon Moda

Fino al 30 per cento sui jeans dei nostri marchi Amazon Moda

Fino al 30 per cento sugli stivali incluso il marchio Timberland

Fino al 30 per cento sulle borse incluso il marchio Kipling

Prodotti per bambini

Fino al 30 per cento su Medela Tiralatte Elettrico Swing Flex e accessori

Offerte Foppapedretti: Babyroad Seggiolino Auto; Boarding Passeggino; Isodinamyk Seggiolino Auto; Ricarica per Maialino; Supertres Sistema Combinato con Passeggino, Navicella, Seggiolino Auto e Borsa; Meeting Seggiolone; Hurra Passeggino Denim; Completo Piumone; Più Leggero Passeggino Geometric; Completo Piumone Bunny&co; Babyroad Seggiolino Auto

Cybex Gold Seggiolino Auto per Bambini

Chicco Easy Meal Cuocipappa

Chicco Next2Me Culla

Offerte Inglesina: Sketch Passeggino Leggero; My Baby Bag Borsa Fasciatoio; Fast Seggiolino da Tavolo Arancione; Caboto Seggiolino Auto; Fast Seggiolino da Tavolo; My Baby Bag Borsa Fasciatoio;

Fino al 25 per cento su Baby Jogger City Tour2 Passeggino

Prodotti per la casa

Fino al 25 per cento di sconto su filtri e caraffe BWT

Offerte su Pril Gel Gold

30 per cento su Pampers Naturello

Svelto Expert Pastiglie per Lavastoviglie Extra Brillantezza, 104 Lavaggi

50 per cento su Homedics Seduta Massaggiante

Sconti speciali su Swiffer

Offerte Amazon Black Friday 2019: Bellezza

Fino al 40 per cento con L’Oréal Paris e Garnier

L’Oréal Paris Makeup Coffret Zainetto con Megavolume e Rouge Signature 115

Fino al 40 per cento con Rimmel e Bourjois

Fino al 40 per cento con OPI

Sconti speciali sui prodotti Olaz

Sconti speciali sui prodotti Gillette

Fino al 40 per cento sul Natale L’Oréal Paris

Fino al 40 per cento con il Natale di Maybelline

Fino al 30 per cento sui Profumi

Fino al 40 per cento sui prodotti American Crew e Men Expert

Fino al 40 per cento con Maybelline

Fino al 30 per cento sui prodotti NYX

Fino al 40 per cento con Max Factor

Grocery

Offerta Speciale su capsule Nescafè originali

Offerta Speciale su Smarties, Perugina, Kit kat e molto altro

Sconto speciale sul Caffè Espresso Kimbo

25 per cento di sconto sulla Gift Box Portafortuna di Voiello col ricettario dello chef Cannavacciuolo

Sconti Speciali sui Prodotti Probios

35 per cento di sconto su Mellin Biscotto

25 per cento di sconto sull’ EdChup

Offerte Amazon Black Friday 2019: salute e cura della persona

Philips Epilatore Satinelle Prestige Pedi Wet&Dry e set due pochette e specchietto

Braun Series Rasoio Barba Elettrico, Ricaricabile e senza Fili

Rowenta Skin Respect Epilatore Elettrico per Donna Wet&Dry, con 9 Accessori

Remington Touch Display Regolabarba

Rowenta Bilancia Pesapersone Wireless Smart

Oral-B Smart 4 4900 Spazzolini Elettrici Ricaricabili, Confezione da 2 spazzolini

53 per cento su Philips DiamondClean Smart

Braun Regolabarba, Rasoio Barba Elettrico Uomo e Tagliacapelli

Braun Silk-épil 9 Wet&Dry

40 per cento su GHD Max Styler, piastra per capelli professionale

Sconti fino al 56 per cento sui prodotti per la cura della persona Panasonic

Braun Silk-expert Pro 3 Epilatore Luce Pulsata

Oral-B Sistema Pulente Idropulsore Waterjet + Spazzolino Elettrico

Philips Rasoio Elettrico S7000 SMART Wet&Dry

56 per cento su tagliacapelli Panasonic

GHD Gold ink on pink Styler, Limited Edition

Oral-B Oxyjet Sistema Pulente con Idropulsore con 4 Testine

48 per cento su regolabarba Panasonic ER-GB86-K503

Braun Regolabarba Uomo

Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare

Philips Rasoio Elettrico Wet&Dry, con Lame MultiPrecision e Modalità Skin Guard

Braun Series 5 Rasoio Barba Elettrico Ricaricabile a Lamina Wet & Dry senza Fili da Uomo

Offerta su FOREO LUNA 2

Casa e cucina

Lagostina 7505 MIA Pentola a Pressione, 5 L, Acciaio Inossidabile

Lagostina Euforia , Acciaio Inossidabile, Argento, 11 pezzi

WMF Set 4 Ciotole da Cucina in Acciaio Inox 18/10 Cromargan

Fino al 25 per cento di sconto su filtri e caraffe BWT

Prodotti Vivo By Villeroy & Boch per la tavola

Bialetti Moka express in offerta speciale

Risparmia il 30 per cento su Yankee Candle Confezione Regalo Natalizia

Offerte del giorno su pentole e padelle Agnelli

Prodotti Villeroy & Boch per la tua tavola

Pentole e Padelle Aeternum in promozione

Casseruole e Tajine Le Creuset in promozione

Prodotti Zwilling Ballarini per la cucina

Piumini e copripiumini Datex in promozione

Piumini e coprimaterassi Pikolin in promozione

BLACK+DECKER: fino al 25 per cento di sconto su trapani

Offerte speciali su Telecamere di Sorveglianza EZVIZ

25 per cento su utensili USAG

Sconti fino al 25 per cento sui prodotti Grohe

Roidmi F8 Lite

BISSELL SmartClean Powerfoot Aspirapolvere Senza Sacco

Polti Vaporella Next

Philips Airfryer Friggitrice Low-Oil e Multicooker con Tecnologia RapidAir

Philips PerfectCare Ferro con Generatore di Vapore Expert Plus

Kenwood Impastatrice Planetaria

Ariete pizza in 4 minuti, Forno per pizza

Polti Vaporella Simply

Offerte Amazon Black Friday 2019: gioielli e orologi

Fino al 25 per cento di sconto su gioielli Elli & Diamore

Fino al 31 per cento di sconto su orologi Fossil Group

Fino al 64 per cento di sconto su orologi Invicta

Fino al 45 per cento di sconto su orologi Hugo Boss

Fino al 36 per cento di sconto su orologi Ice-Watch And Lacoste

Fino al 29 per cento di sconto su orologi Sekonda

Fino al 36 per cento di sconto su orologi Skagen

Fino al 45 per cento di sconto su orologi Seiko

Fino al 40 per cento di sconto su orologi Timex, Citizen, Hugo

Fino al 41 per cento di sconto su orologi Tommy Hilfiger

PC

OMEN by HP Omen Sequencer Tastiera Gaming Ottico Meccanica

Offerte SanDisk e Western Digital

D-Link DWR-921 Router 4G LTE

G910 Orion Spectrum RGB Mechanical Gaming Keyboard

HP 22x Monitor Gaming TN

ASTRO Gaming A40 TR + Mixamp PRO TR Cuffia

Trust Accessori Gaming in offerta

Razer Kiyo Streaming Webcam

TP-Link Primo Gaming Router Archer C5400X in offerta

Logitech G332 SE Cuffia con Microfono Gaming Stereo per PC

Accessori Gaming Razer in promozione

Trust Classicline Tastiera Resistente all’Acqua

Trust GXT 860 Thura Tastiera Gaming Semi-meccanica LED

Trust Gaming GXT 618 Asto Altoparlante per PC e TV

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400

Elettronica

LG UHD Smart TV, da 49 Pollici, 4K

Sony: scopri le migliori fotocamere, videocamere, lenti

Sconti DJI fino al 25 per cento su Actioncams e Droni

Fujifilm Instax Square SQ6 in promozione

Fujifilm Instax: promozioni su Mini Link, Mini LiPlay e Share SP-3

Panasonic Promo

Sony: le migliori cuffie, speakers e impainti audio

JBL e Harman:cuffie e speaker fino al 50 per cento di sconto

Yamaha Music: sintoamplificatori, soundbar e molto altro

Scopri le Promozioni Meliconi: accessori e supporti TV

Risparmia su casse House Of Marley – sconti di Black Friday e Cyber Monday 2019

Risparmia su Cuffie e Auricolari House Of Marley – sconti di Black Friday e Cyber Monday

Sonos: scopri le offerte su Sonos One, Beam e tanto altro

Bose: fino al -40 per cento su cuffie, speaker e soundbar

Offerte Amazon Black Friday 2019: sport

Fitbit Inspire HR

Tesmed Max 5, Elettrostimolatore Muscolare 4 Canali

Offerte Ciclismo -25 per cento

Sconti su Puma

Sconti su Salomon

Sconti su Columbia

DVD

Avengers – Endgame (2 Blu-Ray)

I Capolavori Di Walt 2018 (Box 20 DVD)

Dumbo (2019)

I migliori titoli Warner Bros per Black Friday 2019

Offerte su Cofanetti e Novità Universal

I migliori titoli Disney, Star Wars e Marvel

Risparmia su vari titoli Koch Media per la Black Friday Week

Giocattoli

Fino al 35 per cento su Melissa e Doug toys

Play-Doh Il Magico Forno

Ravensburger Faraon, Gioco in Scatola

KidKraft Casa delle Bambole in Legno Majestic

Ravensburger Italy Puzzle 3D Eiffel Tower-Edizione Speciale Notte

Offerta Playmobil Selezione Esclusiva

Ravensburger Labirinto Magico, Gioco in Scatola

Ravensburger Italy – Caduta Libera Gioco da Tavola

GraviTrax Starter Set XXL

Ravensburger La Cucaracha

Clementoni Azione e Reazione-Starter Set, Multicolore

Clementoni Nuvola Dolce Unicorno

Clementoni Mind Designer Robot Educativo Intelligente, 6 – 10 anni

Hasbro FurReal- Cubby Il Mio Orsetto Curioso

Hasbro Nerf Elite

Marvel Avengers: Endgame – Thanos Titan Hero Deluxe

Marvel Legends – Guanto del Potere Articolato ed Elettronico, Ispirato ad Avengers

LEGO Super Heroes Avengers Battaglia nel Quartier Generale, Set di Costruzioni con Iron Man, Capitan Marvel, Nebula e un Outrider a 4 Braccia, Hulk e Thanos e il Micro-Personaggio di Ant-Man

Black Friday: clienti Amazon Prime

Gli iscritti ad Amazon Prime, compresi i clienti che beneficiano del periodo di uso gratuito di 30 giorni, avranno un esclusivo accesso anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo, oltre a ulteriori benefici e vantaggi.

