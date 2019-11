Black Friday 2019: sconti ed offerte sui prodotti Amazon

Dal 22 al 29 novembre 2019 su Amazon va in scena il Black Friday: tantissimi sconti su centinaia di prodotti (dall’elettronica al vestiario; dai dvd all’estetica). In questo articolo abbiamo raccolto alcuni prodotti firmati dal famoso sito di shopping che, a partire delle ore 00,01 di venerdì 22 novembre fino alle 23,59 del 29 novembre, vedranno applicati notevoli sconti. Tante idee per regali ma anche per levarsi qualche sfizio che abbiamo in mente da tempo. Ma vediamo insieme quali sono i prodotti Amazon che godranno di particolari offerte durante il Black Friday 2019:

Dispositivi Amazon

Amazon Echo (3ª generazione) a 64,99 euro (invece di 79,99 euro)

Echo Show 189,99 euro (invece di 229,99 euro)

Echo Show 5 a 49,99 euro (invece di 89,99 euro)

Echo Flex a 19,99 euro (invece di 29,99 euro)

Kindle Paperwhite a 99,99 euro (invece di 129,99 euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 24,99 euro (invece di 39,99 euro)

Tablet Fire HD 8 a 69,99 euro (invece di 99,99 euro)

Black Friday 2019: Marchi Amazon

fino al 20 per cento sull’arredamento Alkove e Movian

fino al 25 per cento sui prodotti essenziali dei marchi Amazon per la vita quotidiana, tra i quali tutta la linea di articoli Happy Belly

fino al 25 per cento sui prodotti per la pulizia della casa Presto!

Fino al 25 per cento sui prodotti per la cura del bebè Mama Bear

Fino al 20 per cento di sconto su accessori auto di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su accessori informatici di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su accessori per smartphone e fotocamere di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per la cucina di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti da viaggio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per l’ufficio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti per animali domestici di AmazonBasics

Fino al 20 per cento di sconto su prodotti sportivi e per l’aria aperta di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20 per cento di sconto sulla biancheria per la casa di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25 per cento di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25 per cento di sconto su prodotti per la casa e lifestyle di AmazonBasics e altre marche

