Un evento per discutere di crypto e beneficienza

“Abbattere le barriere che complicano la vita al mondo non profit quando si parla di web3”, è questo l’obiettivo che Veracura, giovane e innovativa organizzazione non profit che agisce come un acceleratore di bene comune, cerca di raggiungere da oltre due anni.

Dopo un primo evento organizzato a luglio 2022, al quale hanno partecipato operatori internazionali del web3 e rappresentanti delle maggiori ONG italiane e internazionali, torna un momento di confronto collettivo, per capire come unire le forze in virtù del bene più importante, quello comune.

Veracura si allea quindi con Urbe.eth, giovane community italiana senza scopo di lucro che riunisce sviluppatori e lavoratori web3, per realizzare il primo evento ufficiale dedicato alla costruzione di un ponte tangibile e solido, dove far transitare le enormi opportunità rappresentate dall’unione del mondo non profit con il mondo web3 (altrimenti conosciuto come mondo crypto).

Opportunità sempre più chiare e importanti non solo per gli esperti del settore, ma per la collettività in generale. Alla base di questa visione non ci sono solo i temi della redistribuzione delle crypto-ricchezze, del marketing verso nuove generazioni e della responsabilità sociale dei grandi operatori web3. Alla base di questa unione c’è la prospettiva di un mondo trasparente ed equo, dove il potere, anche finanziario, è decentralizzato e messo nelle mani del singolo individuo e della collettività.

Il web3 ha tutte le carte in regola per essere una forza del bene, dal forte impatto. C’è però bisogno di educazione, consapevolezza, facilitazione, modelli di utilizzo virtuoso ed esperienze d’uso fluide. C’è anche bisogno di una nuova narrativa capace di sfatare miti sbagliati, cambiando quindi approccio e passando dalla caccia alle streghe all’indagine proattiva e costruttiva, capendo che il progresso deve essere un alleato della collettività e non un suo nemico.

Il 25 marzo, a Roma, negli spazi di WEGIL – spazio polifunzionale della Regione Lazio nel cuore di Trastevere – Veracura e Urbe.eth, insieme a Ashoka, INTERSOS, Spaghett.eth, Fondazione Ethereum e Decritpo – partner dell’iniziativa – continueranno a costruire questo ponte, sperando diventi sempre più grande e animato.

Durante l’evento saranno presentati punti di vista, intenti e casi di utilizzo, come i progetti internazionali di

un Fellow di Ethereum Foundation, di Animal Social Club e Inhabit.

L’evento, condotto in presenza e moderato da Matteo Tambussi – fondatore di Spaghett.eth, operatore ed educatore internazionale web3 – vedrà i talk dalle 17.00 alle 19.00, suddivisi in un panel web3 e un panel non profit. Dalle 19.00 alle 21.00 ci sarà un immancabile aperitivo di networking. Facilitato grazie ad altri partner dell’iniziativa come Animal Social Club, MAMA NATU e SNAAB, sarà vegano, biologico e a KM0.