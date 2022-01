The Greatest Showman: trama, cast e streaming del film musical

Questa sera, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Greatest Showman, film musical del 2017 diretto da Michael Gracey. Scritto da Jenny Bricks e Bill Condon, il film ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1820, Bethel, Connecticut. Phineas T. Barnum è un ragazzino, figlio di un sarto che lavora per la ricca famiglia Hallet; Barnum ha un forte rapporto di amicizia con la loro figlia, Charity, nonostante i genitori di lei non vogliano che lo frequenti per la sua povertà; Charity verrà poi portata in una scuola di educazione femminile, ma resterà ugualmente in contatto con Barnum, il quale, intanto, finisce per strada dopo la morte del padre. Diventati adulti, i due fuggono a New York, dove si sposano e hanno due bambine. La famiglia conduce una vita umile in un piccolo appartamento di Manhattan, ma, mentre Charity è comunque felice, Phineas desidera fortemente dare alla moglie e alle figlie una vita migliore. L’opportunità la sua compagnia di navigazione è andata in bancarotta in seguito a un ciclone che si è abbattuto sul Mar Cinese Meridionale, distruggendo molte loro navi. Barnum decide così di fare una scommessa: si fa prestare 10.000 dollari da una banca usando come garanzia le sue barche affondate; poi effettua un grande investimento per acquistare il “Barnum’s America Museum”, dove sono esposti vari modelli in cera di animali, tendoni e personaggi storici. Visto l’insuccesso iniziale, su suggerimento delle figlie Barnum va alla ricerca di freaks, ossia persone con malformazioni/anomalie fisiche o abilità straordinarie, per farli esibire in vari spettacoli. Il successo è immediato, nonostante alcune recensioni negative che, tuttavia, lo inducono a rinominare la sua impresa ‘Barnum’s Circus’. Cercando modi per migliorare la sua reputazione e credibilità tra i ceti più alti, Barnum convince a unirsi alla sua impresa il drammaturgo Philip Carlyle, promettendogli che, in tal modo, si libererà dagli obblighi e pressioni della sua vita…

The Greatest Showman: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Greatest Showman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: P.T. Barnum

Zac Efron: Phillip Carlyle

Michelle Williams: Charity Barnum

Rebecca Ferguson: Jenny Lind

Zendaya: Anne Wheeler

Keala Settle: Lettie Lutz

Yahya Abdul-Mateen II: W.D. Wheeler

Ellis Rubin: P.T. Barnum da giovane

Skylar Dunn: Charity Barnum da giovane

Cameron Seely: Helen Barnum

Austyn Johnson: Caroline Barnum

Will Swenson: Philo Barnum

Sam Humphrey: Tom Thumb

Daniel Everidge: Lord di Leeds

Paul Sparks: James Gordon Bennett

Gayle Rankin: Regina Vittoria

Eric Anderson: Sig. O’Malley

Luciano Acuna Jr.: Dog Boy

Radu Spinghel: Sig. O’Clancy

Fredric Lehne: Sig. Hallet

Kathryn Meisle: Sig.ra Hallet

Shuler Hensley: Leader Protesta

Streaming e tv

Dove vedere The Greatest Showman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.