Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 marzo 2023

Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.

Le città dei sapiens sono profondamente cambiate: un tempo erano una risposta collettiva alla pressione ambientale da parte di una comunità che vi si riconosceva per nascita o per confluenza. Le città del passato erano prima di tutto poleis o civitas in cui gli spazi rispondevano a esigenze funzionali, le città moderne stanno diventando eterogeni assembramenti di non-luoghi, come centri commerciali, circondati da anonime zone residenziali.

La maggior parte dei sapiens ormai vive nelle aree metropolitane del pianeta, che occupano circa il 2 per cento delle terre emerse, un’area vasta come mezza Australia; si prevede che entro il 2050 il 70 per cento della popolazione mondiale vivrà in città. Si potrà essere felici nelle sterminate metropoli del futuro? Quali erano i vantaggi delle città del passato? Quali gli impatti delle città moderne? Le città verticali avranno un impatto minore sull’ambiente? Le città del deserto possono insegnare la resilienza al cambiamento climatico? È possibile rubare spazio al mare per costruire le nostre città? A queste e ad altre domande cercherà di rispondere Mario Tozzi nel corso di una puntata che affonda le sue radici nel passato, quando le città erano quasi sempre in equilibrio con l’ambiente e con le risorse anche in condizioni difficili come, ad esempio, quelle desertiche.

Il viaggio di Sapiens toccherà alcune delle città più belle e ricche di storia del Marocco, a partire da Marrakesh, dove la famosissima Jemaa el-Fna dimostra cosa dovrebbe essere una piazza, e dove i palazzi storici, i souq e le concerie rappresentano bene la città tradizionale dei luoghi funzionali. Tutti luoghi che permetteranno di raccontare come, fin dai secoli passati, i sapiens siano stati in grado di combattere il grande caldo trovando metodi di mitigazione del clima. Innovazioni antiche che dovranno essere comprese e imitate anche alle latitudini europee, in previsione dei futuri, ma già evidenti effetti del cambiamento climatico.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 25 marzo 2023 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.