Rocketman, colonna sonora: le canzoni del film

Quali sono le canzoni (colonna sonora) del film Rocketman in onda su Canale 5 stasera, 28 gennaio 2021? La colonna sonora viene distribuita da Virgin EMI Records e Interscope Records su CD e in formato digitale dal 24 maggio 2019; contiene ventidue brani, tra cui le canzoni più famose di Elton John e la canzone originale (I’m Gonna) Love Me Again, composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton. Ma vediamo l’elenco di tutti i brani di Rocketman presenti nella colonna sonora:

The Bitch Is Back (introduction) (cantata da Taron Egerton e Sebastian Rich) – 1:53 (Elton John, Bernie Taupin)

I Want Love (cantata da Kit Connor, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard e Steven Mackintosh) – 2:13 (Elton John, Bernie Taupin)

Saturday Night’s Alright for Fighting (cantata da Taron Egerton e Kit Connor) – 3:10 (Elton John, Bernie Taupin)

Thank You for All Your Loving (cantata da Taron Egerton) – 3:24 (Elton John, Caleb Quaye)

Border Song (cantata da Taron Egerton) – 3:25 (Elton John, Bernie Taupin)

Rock n Roll Madonna (interlude) (cantata da Taron Egerton) – 2:24 (Elton John, Bernie Taupin)

Your Song (cantata da Taron Egerton) – 4:01 (Elton John, Bernie Taupin)

Amoreena (cantata da Taron Egerton) – 4:20 (Elton John, Bernie Taupin)

Crocodile Rock (cantata da Taron Egerton) – 2:53 (Elton John, Bernie Taupin)

Tiny Dancer (cantata da Taron Egerton) – 5:25 (Elton John, Bernie Taupin)

Take Me to the Pilot (cantata da Taron Egerton) – 3:43 (Elton John, Bernie Taupin)

Hercules (cantata da Taron Egerton) – 5:26 (Elton John, Bernie Taupin)

Don’t Go Breaking My Heart (interlude) (cantata da Taron Egerton e Rachel Muldoon) – 1:34 (Ann Orson, Carte Blanche)

Honky Cat (cantata da Taron Egerton e Richard Madden) – 2:34 (Elton John, Bernie Taupin)

Pinball Wizard (interlude) (cantata da Taron Egerton) – 2:02 (Pete Townshend)

Rocket Man (cantata da Taron Egerton) – 4:31 (Elton John, Bernie Taupin)

Bennie and the Jets (cantata da Taron Egerton) – 2:28 (Elton John, Bernie Taupin)

Don’t Let the Sun Go Down on Me (cantata da Taron Egerton e Celinde Schoenmaker) – 2:40 (Elton John, Bernie Taupin)

Sorry Seems to Be the Hardest Word (cantata da Taron Egerton) – 2:15 (Elton John, Bernie Taupin)

Goodbye Yellow Brick Road (cantata da Taron Egerton e Jamie Bell) – 4:05 (Elton John, Bernie Taupin)

I’m Still Standing (cantata da Taron Egerton) – 3:58 (Elton John, Bernie Taupin)

(I’m Gonna) Love Me Again (cantata da Taron Egerton e Elton John) – 4:11 (Elton John, Bernie Taupin)

Streaming e tv

Abbiamo visto la colonna sonora (canzoni) del film Rocketman, ma dove vedere il film in tv e live streaming? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 28 gennaio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

