Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 dicembre 2020

Questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 dicembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’economista Carlo Cottarelli saranno ospiti di Nicola Porro. Tanti i temi al centro del dibattito: dai contraccolpi economici delle restrizioni natalizie all’alto tasso di mortalità per Covid in Italia, fino alle polemiche per le numerose task force a cui ricorre il Governo nella gestione dell’emergenza. Nel corso della puntata, con l’ex Presidente dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) Guido Raso e con l’infettivologo Matteo Bassetti, ampio spazio sarà dedicato ai piani per la distribuzione dei vaccini anti-Covid, con un reportage dalla Gran Bretagna che sta avviando la somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech. E ancora, un viaggio nei paesini della Bassa Bergamasca dove per molti cittadini sarà impossibile trascorrere il Natale con i parenti più stretti – sebbene abitino a pochi chilometri di distanza – e le testimonianze di tante persone che, colpite dalla crisi economica, si vedono costrette a chiedere aiuto alla Caritas dopo aver perso il lavoro.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 7 dicembre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo anche la deputata Annagrazia Calabria (FI), il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), il presidente dell’associazione delle case automobilistiche estere (Unrae) Michele Crisci, Roberto Arditti, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e Veronica Gentili.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

