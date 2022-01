Miss Potter: trama, cast e streaming del film

Trama

Londra, 1902. Beatrix Potter è una donna nubile di buona famiglia, determinata e anticonformista che aspira a diventare autrice di libri per bambini. Per questo, insieme alla sua accompagnatrice Miss Wiggin, visita la casa editrice Frederick Warne & Co. per convincere i proprietari a pubblicare Il racconto di Peter Coniglio; Harold e Fruing Warne accettano pur pensando che sia destinato al fallimento, e solo perché hanno promesso la direzione di un progetto al fratello minore Norman. Al primo incontro tra Norman e Beatrix, il primo ammette che si tratta della sua prima esperienza editoriale, ma di aver adorato il suo libro, ed entrambi sono determinati nel dimostrare ai fratelli di Norman di poter raggiungere un risultato soddisfacente; Norman porta Beatrix alla tipografia e iniziano a vendere le copie del libro. Norman presenta a Beatrix il resto della sua famiglia, composta dalla madre costretta su una sedia a rotelle e dalla sorella Millie; con quest’ultima in particolare, felicemente nubile come lei, stringe subito amicizia. Helen, la madre di Beatrix, non gradisce che la figlia non pensi al matrimonio e che frequenti un uomo che per vivere ha bisogno di lavorare, ma Beatrix non le dà ascolto e, anzi, progetta di pubblicare altri libri, che riscuotono molto successo e le cui copie vengono esposte in molte vetrine; il padre di Beatrix, Rupert, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto, acquista una copia di La storia di due topini cattivi grazie al passaparola di alcuni amici al Reform Club, e si complimenta con la figlia per gli ottimi risultati che sta ottenendo.

Miss Potter: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miss Potter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renée Zellweger: Beatrix Potter

Ewan McGregor: Norman Warne

Emily Watson: Millie Warne

Barbara Flynn: Helen Potter

Bill Paterson: Rupert Potter

Matyelok Gibbs: Miss Wiggin

Lloyd Owen: William Heelis

Anton Lesser: Harold Warne

David Bamber: Fruing Warne

Phyllida Law: Mrs. Warne

Patricia Kerrigan: Fiona

Lucy Boynton: Beatrix da giovane

Oliver Jenkins: Bertram da giovane

Justin McDonald: William da giovane

Judith Baker: Hilda

Jennifer Castle: Jane

Christopher Middleton: Saunders

Lynn Farleigh: Lady Sybil

John Woodvine: Sir Nigel

Jane How: Lady Armitage

Geoffrey Beevers: Mr. Copperthwaite

Bridget McConnel: Lady Stokely

Joseph Grieves: Lionel Stokely

Clare Clifford: Mrs. Haddon-Bell

Andy McSorley: Harry Haddon-Bell

Sarah Crowden: Lady Clifford

Richard Mulholland: Ashton Clifford

Marc Finn: Mr. Cannon

Nicholas Hutchinson: presidente dell’asta

Mike Burnside: uomo all’asta

Dominic Kemp: banditore

Barry McCormick: offerente

