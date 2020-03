Questa sera, domenica 22 marzo 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 22 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Ovviamente, la puntata sarà dedicata all’approfondimento giornalistico riguardante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese. Previsti tantissimi collegamenti con esperti, autorità e giornalisti inviati nelle zone rosse del Paese.

Da questa settimana, per rafforzare l’informazione Mediaset sulla stretta attualità, Live – Non è la D’Urso avrà un doppio appuntamento settimanale e andrà in onda anche il martedì sera.

Come detto, il tema principale sarà il Coronavirus. Il programma della D’Urso, infatti, in queste ultime puntate ha accantonato il gossip e i confronti aspri con i vari ospiti.

Appuntamento dunque questa sera con Live Non è la D’Urso su Canale 5, dalle ore 21:20.