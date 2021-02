Spazio, il rover Perseverance è atterrato su Marte: le prime storiche immagini

Il rover della Nasa “Perseverance” è atterrato con successo su Marte, dando il via alla missione dell’agenzia spaziale Usa per scoprire se, miliardi di anni fa, il pianeta rosso ospitasse forme di vita. Dopo l’atterraggio, il Perseverance ha trasmesso la sua prima immagine del pianeta rosso. “Ciao mondo. Il mio primo sguardo sulla casa che abiterò per sempre”, si legge sul profilo Twitter del rover.

Il viaggio di Perseverance verso Marte era iniziato sette mesi fa. Superati i sette delicati minuti in cui il vettore è passato da 20 mila a zero chilometri orari, si è aperto il paracadute e il robot, delle dimensioni di un’automobile è atterrato sul pianeta rosso. Il luogo dell’atterraggio è il cratere Jezero, che si ritiene un tempo ospitasse un lago.

La missione Mars 2020, costata tre miliardi di dollari, durerà due anni e, oltre a cercare di rispondere a domande chiave sulla storia e l’evoluzione di Marte, ha lo scopo di porre una pietra miliare sulla strada verso l’obiettivo di trasportarvi un giorno esseri umani. Perseverance raccoglierà i primi campioni del suolo marziano che nel 2031 saranno portati sulla Terra da una staffetta di missioni nella quale l’Italia ha un ruolo rilevante.

