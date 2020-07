Esiste un tredicesimo segno: secondo la Nasa, l’oroscopo è da rifare

Esiste un tredicesimo segno? Abbiamo letto l’oroscopo male fino ad oggi? Il dubbio arriva dalla Nasa, che già nel 2016 aveva sollevato la questione spiegando che i babilonesi – già ai loro tempi – erano coscienti del fatto che i dodici segni zodiacali non si adattassero perfettamente ai movimenti della rotazione terrestre, di conseguenza, secondo le antiche storie dei babilonesi, esisteva una tredicesima costellazione all’interno dello zodiaco, detta Ofiuco, che lasciarono fuori perché non si allineava alle loro abitudini (basate sul numero 12). “I babilonesi hanno diviso lo zodiaco in 12 parti uguali – come tagliare una pizza in 12 fette uguali. Hanno scelto 12 costellazioni nello zodiaco, una per ciascuna delle 12 fette. Quindi, sebbene la Terra orbiti attorno al Sole, il Sole sembrerebbe passare attraverso ciascuna delle 12 parti dello zodiaco. Dato che i Babilonesi avevano già un calendario di 12 mesi (basato sulle fasi della Luna), ogni mese riceveva una fetta dello zodiaco tutto per sé. Tuttavia resta il fatto che secondo le antiche storie dei babilonesi, esistevano 13 costellazioni nello zodiaco. (Altre culture e tradizioni hanno riconosciuto fino a 24 costellazioni nello zodiaco”, si legge nel post della Nasa.

“Anche allora, alcuni dei 12 segni scelti non si adattavano perfettamente alla loro ‘fetta di torta assegnata’, andando dunque a spostarsi su quello successivo”, prosegue la Nasa nel suo articolo. Con Ofiuco, il sole è allineato circa 18 giorni all’anno. La costellazione, situata a nord-ovest del centro della Via Lattea, non appartiene però al sistema astrologico che utilizziamo tutt’oggi (l’astrologia tropicale), ma appartiene all’astrologia siderale, utilizzata nella cultura indù.

L’aggiunta di un ulteriore segno nello zodiaco costringerebbe tutti gli altri a scalare. Quelli nati dal 24 agosto al 22 settembre, ad esempio, che cadono nel segno della Vergine, con l’aggiunta di Ofiuco nello zodiaco sarebbero della Vergine solo se nati tra il 16 settembre e il 30 ottobre. Il segno dell’Ofiuco riguarderebbe coloro nati tra il 29 novembre e il 17 dicembre. Come specifica Dazed & Confused, L’Oficuo è una delle 88 costellazioni moderne che significa “colui che porta il serpente” (di fatto viene spesso chiamato Serpentario).

Leggi anche:

1. La Nasa ha bisogno di un “water lunare”: 35mila euro a chi riesce a realizzarlo / 2. La Nasa permette di scoprire quale foto è stata scattata il giorno del proprio compleanno

Potrebbero interessarti Individuata una nuova formula (scientifica) per calcolare l’età dei cani Il cervello non smette di “sentire” in punto di morte: lo studio rivoluzionario La Nasa ha bisogno di un “water lunare”: 35mila euro a chi riesce a realizzarlo