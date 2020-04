La Nasa permette di scoprire quale foto è stata scattata il giorno del proprio compleanno

Uno scatto stellare: la Nasa permette di scoprire che foto è stata scattata il giorno del proprio compleanno

Hubble compie 30 anni quest’anno, ma il regalo in realtà lo fa lui. Il telescopio spaziale celebra 30 anni di attività e la Nasa ha lanciato una peculiare iniziativa: “L’immagine del tuo compleanno”. Vuoi scoprire quale foto è stata scattata il giorno della tua nascita? Hubble te lo permette. Ma come?

Molto semplice: accedendo alla pagina dedicata all’iniziativa, basterà inserire il mese e il giorno di nascita, dopodiché il sistema restituirà un’immagine che il satellite ha scattato con queste precise istruzione in base alla disponibilità del suo archivio. Su Twitter, in tantissimi hanno manifestato interesse nei confronti di quest’iniziativa e l’hashtag #Nasa è ormai entrato nei trending topic in pochissime ore.

Hubble è stato lanciato il 24 aprile 1990 e ha raccolto oltre un milione di immagini. Attualmente, Hubble rimane in orbita, ma presto dovrebbe entrare in funzione un nuovo e più potente telescopio, il James Webb Space Telescope, il cui lancio è previsto per il 2021.

