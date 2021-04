“Prende il volo un sogno”, il drone Ingenuity ha compiuto il suo primo storico volo su Marte

La Nasa, su Twitter, esulta al volo su Marte del drone-elicottero Ingenuity. “L’ingegno dell’elicottero su Marte è volato nella sottile atmosfera del Pianeta Rosso” si legge nel cinguettio, accompagnato dal video dei tecnici che esultano e battono le mani all’arrivo dei dati che hanno confermato l’impresa riuscita.

“We’ve been talking for so long about our Wright brothers moment. And here it is.”

MiMi Aung, #MarsHelicopter Project Manager, takes a moment to thank the @NASAJPL team following the news of the successful Ingenuity test flight: pic.twitter.com/qeoQnOdXiK

— NASA (@NASA) April 19, 2021