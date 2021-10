Il Nobel per la Chimica va al tedesco Benjamin List e al britannico David MacMillan, “ingegneri” delle molecole

Il premio Nobel per la Chimica 2021 è andato al tedesco Benjamin List e al britannico David MacMillan per aver sviluppato una nuova tecnica per costruire molecole, nota come”organocatalisi asimmetrica”. Secondo l’Accademia reale svedese delle Scienze, che ha assegnato il riconoscimento, i due hanno sviluppato la tecnica in maniera indipendente nel 2000.

L’organocatalisi permette di combinare fra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni. Grazie a questa tecnica, rispettosa dell’ambiente, oltre che economica, è possibile ottenere nuove molecole di interesse farmacologico, oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Una scoperta di cui l’umanità “sta già beneficiando notevolmente”, ha detto Pernilla Wittung-Stafshede, membro del comitato che ha assegnato l’ambito premio.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

I premiati riceveranno ciascuno una medaglia d’oro e divideranno il premio di 10 milioni di corone svedesi (1 milione di euro). Quella per la fisica è il terzo Nobel a essere assegnato quest’anno, dopo quello per la fisica andato ieri all’italiano Giorgio Parisi assieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann per i loro contributi allo studio del clima. Lunedì il Nobel per la medicina è stato assegnato agli americani David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte sui recettori che consentono di percepire tatto e temperatura. Domani e venerdì saranno resi i noti i vincitori dei premi per la Letteratura e la Pace, mentre il prossimo lunedì 11 ottobre sarà la volta del premio per l’Economia.