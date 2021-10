Il premio Nobel per la Medicina va agli americani Julius e Patapoutian per le loro scoperte sui recettori del tatto

Il Nobel per la Medicina 2021 va agli americani Julius e Patapoutian

Il Nobel per la Medicina è andato agli americani David Julius e Ardem Patapoutian, premiati per le loro scoperte di recettori che consentono di percepire tatto e temperatura. Lo ha annunciato Thomas Perlmann, segretario generale del Comitato Nobel.

“La nostra capacità di percepire il calore, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza ed è fondamentale per interagire con il mondo che ci circonda”, ha dichiarato l’Assemblea Nobel presso l’Istituto Karolinska, che assegna il premio per la medicina. “David Julius ha utilizzato la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare un sensore nelle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore”, ha affermato l’Assemblea. “Ardem Patapoutian ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che rispondono a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni”.

Secondo Perlmann, le scoperte dei due scienziati rivelano “uno dei segreti della natura”. “È veramente cruciale per la nostra sopravvivenza, quindi è una scoperta molto importante e profonda”, ha aggiunto. A Julius e Patapoutian che l’anno scorso avevano già ricevuto il prestigioso premio premio Kavli per le neuroscienze, spesso paragonato allo stesso Nobel, andranno 10 milioni di corone svedesi (1 milione di euro), oltre a una medaglia d’oro.

Quella per la Medicina è il primo Nobel a essere assegnato quest’anno. L’annuncio per il Nobel per la Fisica è previsto domani e nei giorni successivi della settimana saranno resi i noti i vincitori dei premi per la Chimica, la Letteratura e la Pace. Il prossimo lunedì 11 ottobre sarà invece la volta del premio per l’Economia.

L’anno scorso il Nobel per la Medicina era andato a tre scienziati che hanno scoperto il virus alla base dell’epatite C. Le scoperte del medico britannico Michael Houghton e i suoi colleghi americani Harvey Alter e Charles Rice ha portato allo sviluppo cure per una delle malattie più diffuse al mondo e a esami del sangue altamente sensibili per impedirne la diffusione.