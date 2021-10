L’italiano Giorgio Parisi ha vinto il premio Nobel per la fisica

Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato stamattina all’italiano Giorgio Parisi assieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Secondo l’Accademia reale svedese delle Scienze il premio riconosce “i contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”. Per metà è andato a Manabe e Hasselmann per i modelli fisici del clima e per aver “quantificato la variabilità e previsto in modo affidabile il riscaldamento globale”, e per metà a Parisi, “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”.

Secondo l’Accademia, Manabe e Hasselmann “hanno posto le basi della nostra conoscenza del clima terrestre e di come l’umanità lo influenza”. mentre Parisi è stato premiato “per i suoi contributi rivoluzionari alla teoria dei materiali disordinati e dei processi casuali”.

Dopo l’annuncio, Parisi ha affermato che “è urgente prendere decisioni forti e muoversi velocemente” nell’affrontare il cambiamento climatico. “È chiaro per le generazioni future che dobbiamo agire ora”, ha aggiunto.

I premiati riceveranno ciascuno una medaglia d’oro e divideranno il premio di 10 milioni di corone svedesi (1 milione di euro). Quella per la fisica è il secondo Nobel a essere assegnato quest’anno, dopo quello per la medicina andato ieri agli americani David Julius e Ardem Patapoutian, premiati per le loro scoperte sui recettori che consentono di percepire tatto e temperatura. Domani e nei giorni successivi della settimana saranno resi i noti i vincitori dei premi per la Chimica, la Letteratura e la Pace. Il prossimo lunedì 11 ottobre sarà invece la volta del premio per l’Economia.

Giorgio Parisi – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – discovered hidden patterns in disordered complex materials. His discoveries are among the most important contributions to the theory of complex systems. pic.twitter.com/ggdbuauwcY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Chi è Giorgio Parisi

A settembre Parisi è diventato il secondo italiano a entrare nella classifica della Clarivate Citation Laureates, che comprende i ricercatori le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo, per “le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo studio dei sistemi disordinati complessi”. Parisi è stato presidente dell’Accademia dei Lincei dal 2018 al 2021 e ha vinto alcuni fra i premi scientifici più prestigiosi, come la Medaglia Boltzmann (1992), la Medaglia Dirac per la fisica teorica (1999), la medaglia Max Planck (2011), il premio Wolf (2021). Nato a Roma nel 1948, è ordinario di Fisica teorica dell’Università Sapienza di Roma e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).