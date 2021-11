Eclissi lunare parziale oggi 19 novembre 2021: dove e come vederla, orario, a che ora, quando

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati e non solo: oggi, venerdì 19 novembre 2021, ci sarà l’eclissi lunare parziale. Un evento storico, visto che è la più lunga in 580 anni. Il momento in cui la Luna entrerà nel cono d’ombra della Terra avrà una durata record, di oltre tre ore e mezza. Questo perché il nostro satellite è ormai prossimo all’apogeo, cioè il punto dell’orbita più lontano dalla Terra. La Luna quindi si sta anche muovendo più lentamente e dunque impiegherà più tempo per attraversare il cono d’ombra della Terra. Ma come fare per vedere l’eclissi lunare parziale di oggi, 19 novembre 2021? A che ora e quando? Ecco tutte le informazioni.

A che ora e come vedere l’eclissi lunare

Diciamo subito che purtroppo il fenomeno non sarà ben visibile dall’Italia, l’eclissi infatti avverrà dalle 7 alle 10 di mattina, quindi in pieno giorno: secondo gli astronomi, al Nord sarà possibile scorgerla, e probabilmente anche in alcune regioni del Centro, ma al Sud no. Lo spettacolo invece sarà visibile in tutto il Nord America, compresa l’Alaska e le Hawai e anche in Russia.

Si tratta di un eclissi parziale e non totale: il nostro satellite risulterà oscurato “solo” al 97%. Sarà comunque suggestivo osservare, o almeno immaginare, la luna piena immersa nella luce rosso sangue. Solo una piccola porzione in basso a sinistra rimarrà debolmente illuminata. Al momento dell’eclissi, la luna sarà piena. Come detto, sarà l’eclissi parziale di Luna più lunga degli ultimi 580 anni: durerà 3 ore e 28 minuti, visto che si trova ormai prossima all’apogeo. A confronto, l’eclissi di maggio è durata 2 ore e 53 minuti. Il fenomeno si verificherà quando da noi sarà mattina, tra le 8:19 e le 11:47.

Le eclissi lunari si verificano quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. Siamo abituati a vedere la Luna piena illuminata dalla luce che arriva direttamente dal Sole, ma quando la Terra blocca quella luce, un’ombra attraversa la superficie lunare. Durante le eclissi lunari totali e quasi totali, la maggior parte della faccia della luna è occupata da quell’ombra, ma alcuni raggi solari che passano attraverso l’atmosfera terrestre possono tingersi di rosso e dare alla luna quella tonalità sanguinea. “È dal 18 febbraio 1440 che non si verificava un’eclissi parziale così lunga: la Luna impiegherà quasi tre ore e mezza per uscire dal cono d’ombra, e addirittura sei ore e due minuti se consideriamo anche la zona di penombra”, spiega Masi.

Dove vederla in streaming

Dato che l’eclissi lunare parziale di oggi, 19 novembre 2021, non sarà chiaramente visibile dall’Italia, è possibile seguirla in diretta streaming dal Virtual Telescope grazie ai suoi collaboratori nelle Americhe e in Australia, dove l’eclissi sarà più visibile. La diretta sarà trasmessa a partire dalle ore 8. Qui di seguito il live su Youtube.