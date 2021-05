Superluna di sangue oggi 26 maggio ed eclissi totale: orario, cos’è, quando, a che ora e come vederla

Oggi, mercoledì 26 maggio 2021, occhi al cielo per la Superluna 2021 che sarà “di sangue” e si porta con sé anche un’eclissi totale. Un evento dunque da non perdere per tutti gli appassionati. Si tratta della terza superluna dell’anno, una Luna piena che si trova anche più vicino alla Terra, al perigeo. Quella di oggi, 26 maggio, arriva a un mese esatto dalla superluna che abbiamo ammirato lo scorso 26 aprile. A questo si aggiunge anche un’eclissi lunare totale, che tuttavia non sarà visibile dall’Italia, ma solamente dall’altra parte del mondo. Ecco come vedere la Superluna di sangue di oggi.

A che ora e come vedere la Superluna di sangue

In tutto il 2021 sono previste quattro Superlune. Quella di oggi è la Superluna di Sangue di maggio 2021 ed è la più grande di tutte. Il nostro satellite si troverà appena a 357,458 km dalla Terra, una distanza molto più ravvicinata rispetto all’evento del mese scorso. La maggiore vicinanza della Luna alla Terra farà apparire il nostro satellite più grande del 14% rispetto al normale, e avrà anche una luminosità superiore di circa il 30%.

Il perigeo, ossia il punto di massima vicinanza, è stato raggiunto alle 3:52 di stamattina, prima dell’alba, come illustra l’Unione Astrofili Italiani, mentre la luna piena si è avuta alle 13:41 di oggi. Ma a che ora vedere la Superluna di sangue? Già nella notte tra il 25 e il 26 maggio la Luna ha raggiunto la sua distanza minima dalla Terra. Per ammirare al meglio la Luna con il suo colore rossastro occorre attendere il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Nelle ore serali del 26 maggio sarà quindi possibile ammirare il nostro satellite naturale sia alzando gli occhi al cielo, che attraverso un evento in streaming di INAF, in programma dalle 21:30 alle 23.

Oggi poi, come detto, ci sarà anche un’eclissi lunare, che però non sarà visibile in Italia, ma solamente nell’America del Nord, in una piccola parte a Sud-Ovest dell’America del Sud, in Australia e nell’Asia sudorientale. Sarà proprio questo fenomeno a dare al satellite una colorazione leggermente rossastra, motivo per cui il plenilunio viene definito anche Superluna di sangue.

Dove vedere in diretta e in streaming

Dove vedere in diretta e in streaming la Superluna di Sangue e l’eclissi totale? Per osservare la Superluna di oggi, 26 maggio, basterà alzare gli occhi al cielo nel tardo pomeriggio o in serata oppure attraverso un evento in streaming di INAF, in programma dalle 21:30 alle 23. L’eclissi invece non sarà visibile dall’Italia. Anche se non la potremo vedere dal vivo, è possibile seguire l’eclissi totale di Luna (durante la quale Sole, Terra e Luna si trovano allineati in quest’ordine) via streaming grazie ad alcuni siti dedicati. Ad esempio L‘Agenzia Spaziale Europea mostra in diretta l’evento grazie all’Australian national science agency e al Csiro. L’evento sarà trasmesso in live streaming dal sito della stazione di rilevamento dell’Agenzia a New Norcia, in Australia. L’allineamento tra la Terra e la Luna sarà mostrato dall’Esa in diretta streaming dalle 11,44 Cest fino alle eclissi totale prevista alle 13,11 Cest.