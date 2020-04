Angelini Pharma, Enza Onnis è la nuova Global Pharma General Counsel

Enza Onnis è la nuova Global Pharma General Counsel di Angelini Pharma. Nel suo ruolo riporterà al CEO Pierluigi Antonelli e continuerà a far parte dell’Executive Leadership Team, il comitato direttivo di Angelini Pharma in cui era entrata ad Aprile 2019. In Angelini dal 1994, Onnis ha avuto dal 1996 ad oggi la responsabilità di General Counsel di Gruppo riferendo al Group CEO. In questo incarico è stata responsabile delle tematiche legali – incluse le operazioni di M&A – relative a tutte le Società delle Gruppo e per ogni Area di Business. Oggi assume il ruolo per tutte le società dell’Angelini Pharma in virtù della Governance voluta dalla proprietà che ha deciso di focalizzare le attività nelle varie aree di business con le funzioni necessarie a garantirne la piena operatività.

Pierluigi Antonelli, CEO Angelini Pharma, commenta: “Sono orgoglioso di avere nel Team Pharma un talento del Gruppo Angelini. Enza non solo è una eccellente ed esperta professionista, essenziale nel supportare il piano di espansione di Angelini Pharma, ma è anche dotata di quella giusta sensibilità nell’interpretazione delle norme che ci consentirà di stare al passo con l’accelerazione che ci impone la trasformazione digitale nel mondo della salute”.

