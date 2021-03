Zingaretti: “Se ero io il problema, mi sono tolto di mezzo. Dimissioni rigettate? Non è previsto”

“Se era maturata l’idea che il problema potessi essere io, ho tolto a tutti questo problema, facendo un passo di lato”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola Zingaretti, partecipando all’inaugurazione del Playground di Torre Gaia, a Roma.

“Dico grazie a tutte a tutti che mi stanno scrivendo da ieri sera. Nei prossimi giorni andrò a fare la tessera del Partito Democratico, perché ancora non l’avevo fatta e perché rimango convinto che il Pd, la grande forza popolare, possa garantire a questo paese il buon governo. Io sono per un partito popolare contro il populismo, un populismo che i problemi delle persone li cavalca e noi siamo quelli che li dobbiamo risolvere”, ha detto Zingaretti alla folta platea di giornalisti.



E rispondendo al leader della Lega Matteo Salvini che in serata aveva detto: “Spero che non sia un problema, perché di tutto abbiamo bisogno, tranne che di problemi in maggioranza”, Zingaretti ribatte: “Ho visto vari commenti, Salvini stia tranquillo: il governo Draghi è solido, è forte, andrà avanti, nessuno lo metterà mai in discussione. Anzi, troverà il Pd al 1000 per 1000 al servizio della necessità di portare avanti quel programma”.

“Per quanto riguarda me, non si tratta di un ripensamento. Non è proprio questo il tema. Mi sono dimesso per spingere l’intero gruppo dirigente a un confronto più vero, plurale ma anche solidale, senza ipocrisie, che permetta alla nostra comunità di sciogliere i nodi delle scelte che si dovranno fare. Io ce l’ho messa tutta ma non ce l’ho fatta a determinare questo clima perché più che il pluralismo ha prevalso la polemica. E quindi ho fatto un passo di lato, continuerò a fare il presidente di Regione, a dire la mia. Spero che il Pd ritrovi la voglia di discutere, anche con idee diverse, ma con più solidarietà e rispetto. Con un Partito Democratico più debole è più debole la democrazia italiana. Darò un contributo dicendo la mia al servizio del mio partito, ma soprattuto dell’Italia”.

“Il tema”, ha proseguito Zingaretti, “è far fare al gruppo dirigente del partito un salto in avanti. Ora ci sarà l’assemblea, qualsiasi scelta faranno io la rispetterò, ed è giusto che sia così. Andiamo avanti e troviamo le forme migliori per farlo. Se era maturata l’idea che il problema potessi essere io, ho tolto a tutti questo problema, facendo un passo di lato”.

Sull’ipotesi che l’assemblea dem possa rigettare le sue dimissioni, Zingaretti ha così risposto ai microfoni dell’Ansa: “Leggetevi lo statuto. Non è previsto”.

