La grande sfida Dem tra Zingaretti e Bonaccini passa per Barbara D’Urso

Rai: stamattina alle 10 (e questa è la notizia) Andrea Caglieris (già vice capo a Torino) ha firmato come capo della Tgr Sardegna. Mediaset: ma Zingaretti sapeva o no ieri quando scriveva l’ormai ‘storico’ tweet di solidarietà a favore di Barbarella D’Urso (“hai portato la politica tra la gente”) chi sarebbe stato l’ospite d’onore domenica sera nella trasmissione “Live-Non è la D’Urso”? Se non lo sapeva (d’altra parte come dargli torto, la notizia è stata tenuta super riservata) glielo sveliamo noi: Stefano Bonaccini, ovvero l’arcirivale di Zinga per la segreteria PD. Quando si dice gli scherzi del destino…

