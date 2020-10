Zanda a TPI: “Zingaretti oggi è l’uomo giusto, meglio di Bonaccini”

Parlando della leadership del Pd, Luigi Zanda (senatore ed ex tesoriere del Pd) ha risposto così in un’intervista video esclusiva condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino: “In questo momento il segretario migliore per il Pd è Nicola Zingaretti, il sostituto di Zingaretti quando ci sarà ne parliamo al prossimo congresso”.

Qui l’intervista video completa.

